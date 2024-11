खेल डैस्क : स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शुक्रवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच के तीसरे दिन टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन गए। इस तरह कोहली ने अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि हासिल की। अब वह सचिन तेंदुलकर (15921), राहुल द्रविड़ (13265) और सुनील गावस्कर (10122) जैसे दिग्गजों की जमात में शामिल हो गए हैं। पर वह इन खिलाड़ियों में इस उपलब्धि तक काफी धीमी गति से पहुंचे क्योंकि इसके लिए उन्होंने 197 पारियां खेली। 35 साल के कोहली ने भारत की दूसरी पारी में अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद यह कारनामा हासिल किया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कोहली पहली पारी में 0 पर आऊट हो गए थे जबकि टीम 46 रन पर ऑलआऊट। बांग्लादेश के खिलाफ हाल में टेस्ट श्रृंखला में कोहली सिर्फ 594 पारियों में 27,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बने थे। देखें आंकड़े-

भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन

15921 - सचिन तेंदुलकर

13288 - राहुल द्रविड़

10122 - सुनील गावस्कर

9000 - विराट कोहली*

8781 - वीवीएस लक्ष्मण



किसी भारतीय द्वारा 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाली सबसे कम पारियां

176 - राहुल द्रविड़

179 - सचिन तेंदुलकर

192 - सुनील गावस्कर

197 - विराट कोहली*

इन देशों के खिलाफ बनाए विराट ने रन

2042 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया (25 मैच)

536 रन बनाम बांग्लादेश (8 मैच)

1991 रन बनाम इंग्लैंड (28 मैच)

936 रन बनाम न्यूजीलैंड (12 मैच)

1408 रन बनाम साऊथ अफ्रीका (16 मैच)

1085 रन बनाम श्रीलंका (11 मैच)

1019 रन बनाम विंडीज (16 मैच)

