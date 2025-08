स्पोर्ट्स डेस्क : वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने एक और मैच जीतकर सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। एजबेस्टन में दूसरे सेमीफाइनल में दिग्गज एबी डिविलियर्स के आखिरी गेंद पर रन आउट ने खेल को पलट दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कप्तान एबी डिविलियर्स के मात्र 6 रन (4) पर पीटर सिडल की गेंद पर कैच आउट होने से उन्हें शुरुआती झटका लगा। टीम को पटरी से उतारने के बजाय इसने एक शानदार साझेदारी का मंच तैयार किया: मोर्ने वैन विक (35 गेंदों पर 76 रन) और जेजे स्मट्स (41 गेंदों पर 57 रन) ने गेंदबाजों की खूब धुनाई करते हुए 96 रनों की साझेदारी की। इस धमाकेदार पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी दो ओवरों में लय खो दी और 20 ओवरों के बाद 124/2 से फिसलकर 186/8 पर आ गया। इसमें सिडल के 4/30 के शानदार स्पेल ने ऑस्ट्रेलिया की मदद की।

