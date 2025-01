खेल डैस्क : जयपुर के डॉ. सोनी स्टेडियम में सलामी बल्लेबाज ईशान किशन का बल्ला गरजा है। विजय हजारे ट्रॉफी के तहत मनीपुर के खिलाफ खेले गए मुकाबले में झारखंड के कप्तान ने 78 गेंदों पर 134 रन बनाकर अपनी टीम को 29वें ओवर में जीत दिला दी। ईशान के सामने मनीपुर के गेंदबाज टिक ही नहीं पाए। उन्होंने रैक्स राजकुमार और सुल्तान की जमकर पिटाई की। उन्होंने 78 गेंदों पर 16 चौके और 6 छक्कों की मदद से 134 रन बनाए। इससे पहले खेलते हुए मनीपुर की टीम ने जोन्सन सिंह के 69 रनों की बदौलत 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे। जवाब में खेलने उतरी झारखंड को ओपनिंग बल्लेबाज ईशान और उत्कर्ष से सहयोग मिला और टीम ने आसानी से 8 विकेट से जीत हासिल कर ली।

