स्पोर्ट्स डेस्क : U19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 18 रन से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम रखा। 17 जनवरी को खेले गए इस मुकाबले में बारिश ने कई बार खलल डाला, लेकिन अंत में विहान मल्होत्रा की घातक गेंदबाज़ी भारत की जीत की सबसे बड़ी वजह बनी।

सूर्यवंशी–कुंदू की बल्लेबाज़ी से भारत 238 तक पहुंचा

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत की ओर से 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने शानदार अंदाज़ में 67 गेंदों पर 72 रन ठोके। उनका साथ निभाया विकेटकीपर-बल्लेबाज़ अभिज्ञान कुंदू ने, जिन्होंने संयमित खेल दिखाते हुए 80 रन की अहम पारी खेली। इन दोनों की बदौलत भारत ने निर्धारित ओवरों में 238 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास भी रच दिया। वह U-19 वर्ल्ड कप में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने; यूथ ODI में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया।

अल फहाद की घातक गेंदबाज़ी

बांग्लादेश की ओर से तेज गेंदबाज़ अल फहाद ने शानदार प्रदर्शन किया और पांच विकेट झटकते हुए भारतीय बल्लेबाज़ों पर दबाव बनाया, लेकिन भारतीय टीम फिर भी मजबूत स्कोर तक पहुंचने में सफल रही।

बारिश बनी विलेन, DLS ने बदला खेल

बांग्लादेश की पारी के दौरान बारिश ने दो बार खेल रोका। इसके बाद DLS नियम के तहत बांग्लादेश को 29 ओवर में 165 रन का संशोधित लक्ष्य मिला। 20 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 102/2 था और वह DLS पार स्कोर से काफी आगे चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से फिसल सकता है।

विहान मल्होत्रा की फिरकी से पलटा मैच

यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। ऑफ-स्पिनर विहान मल्होत्रा ने जबरदस्त गेंदबाज़ी करते हुए कलाम सिद्दीकी, शेख परवेज जिबोन, रिज़ान हसन, सामियुन बासिर को पवेलियन भेजा। उन्होंने अपने स्पेल में चार विकेट झटककर बांग्लादेश की कमर तोड़ दी। महज़ 33 गेंदों में पांच विकेट गिरने से विपक्षी टीम दबाव में आ गई।

कप्तान हकीम की लड़ाई रही अधूरी

बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद कप्तान अज़ीज़ुल हकीम थे, जिन्होंने 51 रन की संयमित पारी खेली। लेकिन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह लॉन्ग-ऑन पर कैच दे बैठे। इसके बाद हेनिल पटेल ने आखिरी बल्लेबाज़ों को समेटते हुए बांग्लादेश को 146 रन पर ऑलआउट कर दिया।

भारत ग्रुप-B में शीर्ष पर

इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की और 4 अंकों के साथ ग्रुप-B में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। वहीं बांग्लादेश और USA की टीमें अब भी अंक तालिका में खाता नहीं खोल सकी हैं।