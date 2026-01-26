भुवनेश्वर (ओडिशा) : हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 का बहुप्रतीक्षित फाइनल सोमवार को कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां वेदांता कलिंगा लांसर्स और रांची रॉयल्स खिताब के लिए आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट की दो सबसे संतुलित और लगातार प्रदर्शन करने वाली टीमों के बीच यह मुकाबला रोमांच से भरपूर होने की उम्मीद है।

फाइनल तक का सफर

वेदांता कलिंगा लांसर्स: लांसर्स ने लीग स्टेज में 16 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और क्वालिफायर-1 में रांची रॉयल्स को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दबाव के क्षणों में उनकी संयमित रणनीति और निरंतरता उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है।

रांची रॉयल्स: रांची ने लीग स्टेज में दूसरा स्थान पाया, लेकिन क्वालिफायर-1 में हार के बाद शानदार वापसी करते हुए क्वालिफायर-2 में हैदराबाद तूफान्स को 3-2 से मात दी और खिताबी मुकाबले का टिकट कटाया।

वेदांता कलिंगा लांसर्स: मजबूत डिफेंस और पेनल्टी कॉर्नर की धार

इस सीजन लांसर्स की पहचान उनकी मजबूत रक्षापंक्ति रही है। लीग स्टेज में उन्होंने सबसे कम 8 गोल खाए। बेल्जियम के स्टार अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स 10 गोल (सभी पेनल्टी कॉर्नर से) के साथ टीम के टॉप स्कोरर हैं। पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ज़न रेट 29.7% (टूर्नामेंट में दूसरा सर्वश्रेष्ठ)। घरेलू मैदान भुवनेश्वर में फाइनल खेलने का फायदा भी मिलेगा।

कप्तान आर्थर वैन डोरेन ने कहा, 'यह हमारे लिए खास सीजन रहा है। फाइनल तक पहुंचना पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। रांची बेहद खतरनाक टीम है, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। घरेलू दर्शकों के सामने खिताब जीतना हमारी बड़ी प्रेरणा है।'

रांची रॉयल्स: आक्रमक ताकत और जुझारू जज्बा

रांची रॉयल्स इस सीजन की सबसे आक्रमक टीम रही है। लीग स्टेज में सर्वाधिक 25 गोल। बेल्जियम के स्ट्राइकर टॉम बून 18 गोल (5 फील्ड, 10 पेनल्टी कॉर्नर, 3 पेनल्टी स्ट्रोक) के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर। क्वालिफायर-2 में जन्मदिन पर हैट्रिक लगाकर बून ने टीम को फाइनल में पहुंचाया।

कप्तान टॉम बून ने कहा, 'हमने फाइनल तक पहुंचने के लिए जबरदस्त जज्बा दिखाया है। हम लांसर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन फाइनल में मौके का सही इस्तेमाल अहम होता है। हमें अपनी आक्रमक क्षमता पर पूरा भरोसा है।'

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

इस सीजन दोनों टीमें दो बार आमने-सामने आई हैं और दोनों बार कलिंगा लांसर्स ने जीत दर्ज की— लीग स्टेज: 4-2, क्वालिफायर-1: 2-1 हालांकि मुकाबले कड़े रहे, जिससे फाइनल में जबरदस्त टक्कर तय है।

क्या है दांव पर?

मेन्स हीरो HIL ट्रॉफी, सम्मान और इतिहास—सब कुछ दांव पर है। लांसर्स के लिए: घरेलू मैदान पर शानदार सीजन को खिताब के साथ खत्म करने का मौका। रॉयल्स के लिए: दमदार वापसी की कहानी लिखकर चैंपियन बनने का सुनहरा अवसर।