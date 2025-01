खेल डैस्क : मलेशिया में चल रहे अंडर-19 महिला विश्व कप में भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे ग्रुप गेम में मेजबान मलेशिया का सामना किया। इस मैच को टीम इंडिया ने 10 विकेट से और महज 3 ओवर के अंदर ही जीत लिया। भारतीय टीम के लिए शो की स्टार बाएं हाथ की स्पिनर वैष्णवी शर्मा रहीं। वैष्णवी अंडर 19 विश्व कप में भारत की ओर से हैट्रिक लगाने वाली पहली प्लेयर बन गई हैं। उन्होंने 13वें ओवर की पहली 3 गेंदों पर नूर ऐन बिंती रोजलान, नूर इस्मा दानिया और सिती नाजवाह के विकेट चटकाकर हैट्रिक हासिल की।

𝕎 𝕎 𝕎#TeamIndia's left arm spinner & debutant Vaishnavi Sharma becomes the first Indian bowler to pick up a hattrick in #U19WomensWorldCup tournament! 🙌🏻#U19WomensT20WConJioStar 👉 #INDWvMASW, LIVE NOW on Disney+ Hotstar! pic.twitter.com/DaEdFnus07