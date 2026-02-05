हरारे: भारत के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। 4 फरवरी को खेले गए इस मुकाबले में वैभव ने आक्रामक बल्लेबाज़ी के दम पर भारतीय क्रिकेट का एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

33 गेंदों में 68 रन की विस्फोटक पारी

भारत की पारी की शुरुआत करते हुए बिहार के समस्तीपुर से ताल्लुक रखने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने महज 33 गेंदों में 68 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनकी इस पारी में चार लंबे छक्के शामिल रहे, जिससे अफगानिस्तान के गेंदबाज़ों पर लगातार दबाव बना रहा और भारत को मजबूत शुरुआत मिली।

चार छक्कों के साथ संजू सैमसन का रिकॉर्ड ध्वस्त

इस सेमीफाइनल मुकाबले में लगाए गए चार छक्कों के साथ वैभव सूर्यवंशी के इस टूर्नामेंट में कुल छक्कों की संख्या 15 हो गई। इसके साथ ही उन्होंने संजू सैमसन और गौरव धीमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप में 12-12 छक्के लगाए थे। वैभव अब एक ही संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ बन गए हैं।

एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी (2026) – 6 मैच, 264 रन, 15* छक्के

संजू सैमसन (2014) – 6 मैच, 267 रन, 12 छक्के

आयुष म्हात्रे (2026) – 6 मैच, 161* रन, 12* छक्के

गौरव धीमान (2004, 2006) – 13 मैच, 345 रन, 12 छक्के

यशस्वी जायसवाल (2020) – 6 मैच, 400 रन, 10 छक्के

राज अंगद बावा (2022) – 6 मैच, 252 रन, 10 छक्के

उन्मुक्त चंद (2012) – 6 मैच, 246 रन, 9 छक्के

ऋषभ पंत (2016) – 6 मैच, 267 रन, 9 छक्के

मुशीर खान (2024) – 7 मैच, 360 रन, 8 छक्के।

U-19 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड

वैश्विक स्तर पर अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब भी न्यूजीलैंड के फिन एलन और दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के नाम है। फिन एलन ने 2016 और 2018 संस्करणों में कुल 18 छक्के लगाए थे, जबकि ब्रेविस ने 2022 संस्करण में छह मैचों में ही 18 छक्के जड़ दिए थे। इस सूची में इंग्लैंड के जैक बर्नहम (15), भारत के वैभव सूर्यवंशी (15), ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल (14) और वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन (14) भी शामिल हैं।