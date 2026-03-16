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नई दिल्ली : भारत के टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेटर संजू सैमसन ने हाल ही में राजस्थान रॉयल्स कैंप की एक मजेदार घटना के बारे में बताया जिसमें पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ और 14 साल के बैटिंग प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी शामिल थे। सैमसन ने पिछले सीजन में अपने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) डेब्यू से पहले युवा खिलाड़ी के साथ द्रविड़ की बातचीत को याद किया और बताया कि जब सूर्यवंशी से उनके पहले मैच में उनके अप्रोच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या मजेदार जवाब दिया था।

सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए सात मैचों में 206.56 के शानदार स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाकर सबको प्रभावित किया। उनका शानदार परफॉर्मेंस गुजरात टाइटन्स के खिलाफ रहा, जहां उन्होंने 38 गेंदों पर 101 रनों की शानदार पारी खेली और सिर्फ 35 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। BCCI एनुअल अवार्ड्स में बोलते हुए सूर्यवंशी से पूछा गया कि क्या उन्हें IPL डेब्यू करने से पहले द्रविड़ और उस समय के कप्तान सैमसन के साथ हुई अपनी पहली बातचीत याद है।

जैसे ही सूर्यवंशी ने बोलना शुरू किया, सैमसन ने बीच में टोककर बताया कि द्रविड़ और सूर्यवंशी के बीच बातचीत कैसे हुई थी, उन्होंने कहा, 'मैं उस समय एक मीटिंग में था। राहुल सर ने उसे कमरे में बुलाया और मुझसे कहा, 'संजू, हमें उससे बात करनी है। वह अभी छोटा बच्चा है; हमें उसे गाइड करना है कि उसे क्या करना है।' तो राहुल सर ने उससे पूछा, 'वैभव, क्या प्लान है?' वैभव ने जवाब दिया, 'कुछ खास नहीं सर, हम तो खेलेंगे। ((कुछ खास नहीं, सर। मैं बस खेलूंगा)। फिर उन्होंने पूछा 'तुम्हारा गेम प्लान क्या है?' और वैभव ने कहा 'अगर मुझे पहली गेंद मिलती है, तो मैं उसे स्मैश कर दूंगा, और मैं ऐसा था कि यह अलग वीडियो गेम ही खेल रहा है।' 

सूर्यवंशी पर सैमसन के अनोखे अंदाज से हॉल में हंसी का ठहाका लग गया, यहां तक ​​कि आमतौर पर शांत रहने वाले द्रविड़ भी अपना कंट्रोल खो बैठे। पुरस्कार समारोह रविवार रात को सभी BCCI पदाधिकारियों के साथ-साथ बोर्ड के पूर्व सचिव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह की उपस्थिति में हुआ। इस भव्य रात में हाल ही के पांच ICC टूर्नामेंटों- अंडर-19 पुरुष विश्व कप, अंडर-19 महिला विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, महिला वनडे विश्व कप के विजेता और पुरुष टी20 वर्ल्ड कप विजेता के सदस्य मौजूद थे।  

आकर्षण का केंद्र भारत के पूर्व क्रिकेटर और हेड कोच राहुल द्रविड़, 1983 वर्ल्ड कप विजेता और पूर्व BCCI प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी और भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज थे क्योंकि तीनों दिग्गजों को कर्नल सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। 