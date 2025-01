मुंबई : उमर नजीर मीर के लिए बृहस्पतिवार को यहां मुंबई के खिलाफ रणजी मैच में रोहित शर्मा को आउट करना ‘एक बड़ी सफलता' थी लेकिन भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान का प्रशंसक होने के कारण जम्मू कश्मीर के इस तेज गेंदबाज ने जश्न मनाने से परहेज किया। इस 31 साल के गेंदबाज ने मैच के शुरुआती दिन तेज गेंदबाजों की अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए 41 रन देकर 4 विकेट लिए जिसमें रोहित के अलावा अजिंक्य रहाणे (12), शिवम दुबे (0) और हार्दिक तामोरे (7) जैसे बल्लेबाजों का विकेट शामिल है।

Selfless Rohit Sharma getting out early to let youngsters spend time in the middle ❤️pic.twitter.com/o1CXQnqEiD