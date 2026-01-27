हरारे : अब्दुल सुभान (चार विकेट) और अली रजा (तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को अंडर 19 विश्व कप के सुपर सिक्स के ग्रुप दो मुकाबले में मंगलवार को 197 गेंदें शेष रहते 8 विकेट से पीट दिया।

न्यूजीलैंड को 28.3 ओवर में 110 रन पर ढेर करने के बाद पाकिस्तान ने 17.1 ओवर में दो विकेट पर 112 रन बनाकर एकतरफा जीत हासिल की। समीर मिन्हास ने नाबाद 59 गेंदों में 10 चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 76 रन की मैच विजयी पारी खेली। उस्मान खान ने 24 गेंदों पर 15 रन बनाए। सुपर सिक्स में पाकिस्तान की यह दूसरी जीत है।

इससे पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरे पाकिस्तान के लिए अब्दुल सुभान ने 11 रन पर चार विकेट और रजा ने 36 रन पर तीन विकेट लेकर न्यूज़ीलैंड की पारी को ध्वस्त कर दिया। न्यूजीलैंड की तरफ से ह्यूगो बोग ने सर्वाधिक 39 रन बनाये। मैसन क्लार्क ने 17 और हंटर शोरे ने 13 रन का योगदान दिया।