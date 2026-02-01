स्पोर्ट्स डेस्क : ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में क्रिकेट की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता एक बार फिर युवा स्तर पर देखने को मिलेगी। सुपर सिक्स चरण में रविवार 1 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमें आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला वर्चुअल क्वार्टरफाइनल जैसा है, क्योंकि ग्रुप-बी से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही टीम को मौका मिलेगा। इंग्लैंड पहले ही अंतिम चार में जगह बना चुका है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (यूथ वनडे)

कुल मुकाबले: 29

भारत जीता: 16

पाकिस्तान जीता: 12

टाई: 1

पिछला मुकाबला: U19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराया

मैच डिटेल्स

मुकाबला: भारत U19 बनाम पाकिस्तान U19 (सुपर सिक्स, मैच 12)

तारीख, समय: रविवार, 1 फरवरी 2026; दोपहर 1:00 बजे IST (टॉस – 12:30 बजे)

स्थान: क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो (जिम्बाब्वे)

लाइव टेलीकास्ट, स्ट्रीमिंग: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क; जियोहॉटस्टार ऐप

क्वालिफिकेशन का गणित: सेमीफाइनल की राह

इंग्लैंड 8 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। अब चौथे स्थान के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग है।

भारत के लिए समीकरण: अंक: 6 | नेट रन रेट: +3.337, जीत: भारत न सिर्फ क्वालिफाई करेगा बल्कि इंग्लैंड को पछाड़कर ग्रुप-टॉपर भी बनेगा; हार: अगर 85 रन से कम अंतर से हारता है (या लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 31.5 ओवर से ज्यादा लेता है), तब भी भारत क्वालिफाई कर सकता है।

पाकिस्तान के लिए समीकरण: अंक: 4 | नेट रन रेट: +1.484, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी; पाकिस्तान ग्रुप-टॉपर नहीं बन सकता, क्वालिफाई करने पर उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा।

हालिया इतिहास और मनोवैज्ञानिक दबाव

हाल के महीनों में पाकिस्तान की युवा टीम ने भारत के खिलाफ बढ़त बनाई है। पाकिस्तान ने राइजिंग स्टार्स एशिया कप और U19 एशिया कप फाइनल में भारत को हराया था। यही कारण है कि यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए मानसिक रूप से भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

भारत के लिए राहत: वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में

भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले से पहले जबरदस्त फॉर्म में हैं। टूर्नामेंट में उनके आक्रामक प्रदर्शन ने उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच-विनर बना दिया है। कप्तान आयुष म्हात्रे से भी हरफनमौला योगदान की उम्मीद होगी।

पाकिस्तान के खतरे: समीर मिन्हास और अली रज़ा

पाकिस्तान के समीर मिन्हास सबसे बड़ा खतरा हैं। उन्होंने हाल ही में एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ 172 रन की पारी खेली थी। वहीं तेज गेंदबाज अली रज़ा अब तक टूर्नामेंट में 12 विकेट ले चुके हैं और नई गेंद से घातक साबित हुए हैं।

सेमीफाइनल शेड्यूल

सेमीफाइनल 1: ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड/भारत – बुलावायो (3 फरवरी)

सेमीफाइनल 2: अफगानिस्तान बनाम भारत/पाकिस्तान – हरारे (5 फरवरी)

संभावित प्लेइंग 11

भारत अंडर-19 : एरन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू, कनिष्क चौहान, आरएस अंब्रिश, हेनिल पटेल, उधव मोहन, खिलान पटेल।

पाकिस्तान अंडर-19 : समीर मिन्हास, हम्जा ज़हूर, निक़ाब शफ़ीक, अहमद हुसैन, फरहान यूसुफ, हुज़ैफा अहसन, मोहम्मद शयान, अब्दुल सुब्हान, मोमिन क़मर, मोहम्मद सय्याम, अली रज़ा।