स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला 28 जनवरी बुधवार को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम अब तक हर विभाग में शानदार प्रदर्शन करती नजर आई है, हालांकि टीम इंडिया के लिए एकमात्र चिंता सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन का खराब फॉर्म बना हुआ है।

IND vs NZ T20I हेड टू हेड रिकॉर्ड

कुल मैच - 27

भारत - 16 जीत

न्यूजीलैंड - 10 जीत

विशाखापत्तनम पिच रिपोर्ट

विशाखापत्तनम की पिच को बल्लेबाज़ों के लिए मददगार माना जा रहा है। यहां बड़े शॉट खेलना आसान होता है और रन बनने की पूरी उम्मीद रहती है। इस मैदान पर 2023 में खेले गए आखिरी टी20 मुकाबले में 400 से ज्यादा रन बने थे, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 209 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था।

विशाखापत्तनम मौसम

मैच के दौरान मौसम स्थिर रहने की उम्मीद है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और नमी का स्तर लगभग 69 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। राहत की बात यह है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे मैच में किसी तरह की रुकावट की आशंका नहीं है।

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। वहीं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jiohotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

संभावित प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव

न्यूज़ीलैंड: डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, इश सोढ़ी, जैकब डफी।

