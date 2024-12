खेल डैस्क : अंडर 19 एशिया कप 2024 में बांग्लादेश टीम ने बड़ा ऊलटफेर कर दिया है। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। इससे ठीक पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका को हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। अब यह दोनों टीमें 8 दिसंबर को दुबई के मैदान पर ही फाइनल मुकाबला खेलेगी। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम पहले खेलते हुए मात्र 116 रन ही बना पाई थी। जवाब में बांग्लादेश ने खराब शुरूआत के बावजूद कप्तान मोहम्म फरीद हसन फैसल के 61 रनों की बदौलत 23वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली।

Player of the Match, Mohammed Iqbal Hasan Emon 𝕓𝕝𝕒𝕤𝕥𝕖𝕕 his way with 4 wickets for the Tigers! 🚀 #ACC #ACCMensU19AsiaCup pic.twitter.com/ngbarulIKz

पाकिस्तान अंडर 19 : 116-10 (37)

उसमान खान और शाहजेब आज कमाल नहीं कर पाए। उन्हें मारुफ मृधा ने शून्य पर ही पवेलियन भेज दिया। मोहम्मद रियाजुल्लाह ने 65 गेंदों पर 28, कप्तान साद बेग ने 41 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 18 रन बनाए। नवीद अहमद खान 2, हरून अरशद 10 रन बनाकर बोल्ड हो गए। फरहान युसूफ ने इसके बाद 32 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 32 रन बनाए लेकिन टीम 116 रन से आगे नहीं जा पाई। बांग्लादेश की ओर से इकबाल हुसैन इमोन ने 24 रन देकर 4 विकेट लीं। मारुफ ने 23 रन देकर 2 विकेट लीं।

𝐓𝐇𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐒 📣



Bangladesh U19 secured a commanding 7-wicket win over Pakistan U19. The bowlers laid the foundation and the batters ensured a smooth chase. The Tigers are one step closer to the trophy!#ACC #ACCMensU19AsiaCup pic.twitter.com/BfO04ncdLj