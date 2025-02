मेलबर्न : स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में शीर्ष ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेटर के प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल का विजेता नामित किया गया, जबकि युवा हरफनमौला खिलाड़ी एनाबेल सदरलैंड को बेलिंडा क्लार्क मेडल दिया गया। ट्रेविस हेड ने अवॉर्ड के लिए जोश हेजलवुड (158 वोट) और पैट कमिंस (147 वोट) को पीछे छोड़ा। उन्हें 1,427 रनों के लिए 208 वोट प्राप्त किए। हेड ने सम्मान मिलने पर कहा कि विश्वास करना बहुत मुश्किल है। यह एक अच्छा साल रहा है। बहुत खुश हूं कि मैं इसमें फिट हो सका, एक भूमिका निभा सका, और भाग्यशाली हूं कि मैं सभी प्रारूपों में खेलने में सक्षम हूं। यह एक अच्छी उपलब्धि है, और मैं इसका आनंद उठाऊंगा।

31 वर्षीय हेड ने पुरुष वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता और ट्वेंटी 20 और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर रहे। हेड ने 11 वनडे में 5 खेलने के बावजूद यह वनडे सम्मान जीता। ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 154 रनों की शानदार पारी ने उन्हें आगे रखा। उन्होंने एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ और जेवियर बार्टलेट को पिछाड़ा। वहीं, सदरलैंड के लिए, यह पहला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार था, जो एमसीजी में उनके पहले टेस्ट शतक के कुछ ही दिनों बाद आया था। 23 वर्षीय ऑलराउंडर ने 12 महीने की वोटिंग अवधि की शुरुआत में वाका के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 210 रन बनाए थे। सदरलैंड को 168 वोट मिले और उन्होंने एशले गार्डनर (143 वोट) और बेथ मूनी (115 वोट) को पीछे छोड़ते हुए बेलिंडा क्लार्क मेडल जीता। सदरलैंड ने कहा यह पुरस्कार जीतना बहुत खास है।

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का दावा किया। यह उनका पहला ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कार था, जिसमें हेज़लवुड ने वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ टेस्ट मैचों में सिर्फ 13.16 की औसत से 30 विकेट लिए थे। भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान 19 साल की उम्र में शानदार शुरुआत करने वाले युवा क्रिकेटर सैम कोन्स्टास को यंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। कोनस्टास ने पिछले दो टेस्ट मैचों में 113 रन बनाए, जिसमें पदार्पण मैच में 65 गेंदों में 60 रन की यादगार पारी भी शामिल है।

एशले गार्डनर को 385 रनों के साथ प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी रन-स्कोरर के रूप में समाप्त होने के बाद वर्ष की महिला एकदिवसीय खिलाड़ी नामित किया गया था। वोटिंग अवधि के दौरान 618 रन बनाने वाली बेथ मूनी को तीसरी बार वर्ष की महिला टी20 खिलाड़ी का ताज पहनाया गया। लेग स्पिनर एडम जम्पा ने 21 टी20ई में 35 विकेट लेने के बाद हेड को तीन वोटों से पछाड़कर पुरुष टी20ई प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। किडनी रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के लिए कैमरून ग्रीन को सामुदायिक प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

पुरस्कार समारोह में माइकल क्लार्क, माइकल बेवन और क्रिस्टीना मैथ्यूज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अन्य पुरस्कार विजेताओं में ब्यू वेबस्टर और जॉर्जिया वोल शामिल हैं, जिन्होंने वर्ष के पुरुष और महिला घरेलू खिलाड़ी का पुरस्कार जीता और क्लो एन्सवर्थ वर्ष का युवा क्रिकेटर चुना गया। ग्लेन मैक्सवेल और कूपर कोनोली को बीबीएल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का संयुक्त विजेता नामित किया गया, जबकि एलिसे पेरी और जेस जोनासेन को डब्ल्यूबीबीएल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार साझा किया गया।