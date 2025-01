स्पोर्ट्स डेस्क : एमसीजी में 5वां दिन काफी नाटकीय रहा, लेकिन ऋषभ पंत को आउट करने के बाद ट्रैविस हेड के अजीबोगरीब जश्न ने सुर्खियां बटोरीं। हेड ने पंत को आउट करने के बाद जोरदार दहाड़ा नहीं बल्कि एक अलग तरह का सेलिब्रेशन किया जिसने प्रशंसकों और कमेंटेटरों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर कर दिया कि यह सब क्या था।

ऋषभ पंत को आउट करके एक महत्वपूर्ण साझेदारी तोड़ने के बाद हेड ने अपनी उंगली को अपने दूसरे हाथ से बनाए गए एक घेरे में घुमाया। इस इशारे ने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। कुछ लोगों को यह मजेदार लगा, जबकि अन्य को इस पर यकीन नहीं हुआ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस क्लिप को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया, जिसने आग में घी डालने का काम किया।

किसी को नहीं पता था कि हेड का जश्न किस बात को लेकर था। कुछ लोगों ने इसे अजीब कहा; दूसरों को यह अनुचित लगा। इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या इसने कोई नियम तोड़ा है, लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या इसे अश्लील इशारे के लिए लेवल 1 अपराध के रूप में लेबल किया जा सकता है। लेकिन चैनल 7 के कमेंटेटर जेम्स ब्रेशॉ ने स्थिति स्पष्ट किया कि यह उस खेल की याद दिलाता है। ट्रैविस हेड ने उस समय अपनी उंगली पर बर्फ लगाने के बारे में कुछ कहा था, और ऐसा लगता है कि यह उसी संदर्भ में था है।

प्रशंसक अभी भी इस सैलिब्रेशन को लेकर अलग-अलग राय बनाए हुए हैं। क्या यह मज़ेदार था? क्या यह अनुचित था? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मैच रेफरी कार्रवाई करेगा। यदि इशारा अनुचित माना जाता है, तो हेड को जुर्माना या निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। लेवल 1 का अपराध कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह अभी भी उसे अगले टेस्ट के लिए बाहर कर सकता है।

Travis Head gets Rishabh Pant and pulls out a unique celebration 👀#AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/EVvcmaiFv7