नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने साफ कर दिया है कि तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के बचे हुए मुकाबलों में टीम के साथ बने रहेंगे। तिलक वर्मा अभी पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं और इसी वजह से वह चौथे और पांचवें टी20 से बाहर रहेंगे।

तिलक वर्मा की फिटनेस पर BCCI का अपडेट

BCCI की ओर से जारी मीडिया एडवाइजरी के मुताबिक, तिलक वर्मा ने फिजिकल ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर दी है और बेंगलुरु स्थित BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उनका रिहैब सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, उन्हें अभी मैच फिटनेस हासिल करने में और समय लगेगा।

'तिलक वर्मा फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है, लेकिन उन्हें पूरी तरह मैच फिट होने में और वक्त लगेगा। इसी कारण वह सीरीज के आखिरी दो टी20 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे,' — BCCI मीडिया एडवाइजरी

क्यों बाहर हैं तिलक वर्मा

तिलक वर्मा को हाल ही में पेट से जुड़ी समस्या के चलते राजकोट में सर्जरी करानी पड़ी थी। इसके बाद चयन समिति ने शुरुआती तीन टी20 मैचों के लिए श्रेयस अय्यर को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया था।

श्रेयस अय्यर को मिला पूरा भरोसा

BCCI ने पुष्टि की है कि पुरुष चयन समिति ने श्रेयस अय्यर को पूरी सीरीज के लिए तिलक वर्मा का विकल्प बनाए रखने की सिफारिश की है। हालांकि, श्रेयस अय्यर अब तक न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन में नहीं उतरे हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा बनाए हुए है।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की तैयारी

BCCI ने यह भी बताया कि तिलक वर्मा 3 फरवरी को मुंबई में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जहां से टीम ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिए अभ्यास मैच खेलेगी।

सीरीज में भारत का दबदबा

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहले तीनों टी20 जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत का प्रदर्शन बल्लेबाजी और गेंदबाजी—दोनों विभागों में शानदार रहा है।

भारत की अपडेटेड T20I टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई।