स्पोर्ट्स डेस्क : Mumbai Indians ने IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए Gujarat Titans को 99 रन से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए MI ने 199/5 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में GT की पूरी टीम सिर्फ 100 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ MI ने सीजन में जोरदार वापसी की और अपनी खोई लय हासिल की।

तिलक वर्मा की ऐतिहासिक पारी

इस मुकाबले के हीरो रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने 45 गेंदों में नाबाद 101 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में चौकों-छक्कों की बारिश देखने को मिली, जिससे मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। यह उनका IPL करियर का पहला शतक भी रहा, जिसने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया।

“मैंने ऐसी पारी कम ही देखी है” – जयवर्धने

MI के हेड कोच महेला जयवर्धने ने तिलक की पारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा: 'तिलक की पारी मेरे देखे हुए सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक है।' जयवर्धने ने माना कि टीम शुरुआत में दबाव में थी, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने शानदार वापसी कर टीम को संभाला।

मुश्किल शुरुआत के बाद दमदार वापसी

MI की शुरुआत अच्छी नहीं रही और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने जिम्मेदारी संभाली और पारी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया। डेथ ओवर्स में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच को पूरी तरह MI के पक्ष में कर दिया।

गेंदबाजों ने भी निभाई अहम भूमिका

गेंदबाजी में MI के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और GT के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। शुरुआत में ही विकेट लेकर टीम ने दबाव बना दिया, जिससे विपक्षी टीम कभी उबर नहीं पाई। युवा खिलाड़ियों ने भी मौके का पूरा फायदा उठाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया।

फील्डिंग ने जीत को बनाया आसान

जयवर्धने ने टीम की फील्डिंग की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बड़े मैदान पर यह टीम का अब तक का सबसे बेहतरीन फील्डिंग प्रदर्शन था। खिलाड़ियों की ऊर्जा और अनुशासन ने मैच को एकतरफा बना दिया।

आगे के मैचों के लिए क्या कहा?

जयवर्धने ने खिलाड़ियों को लगातार इसी स्तर का प्रदर्शन बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि टीम को हर मैच में यही ऊर्जा और मानक दोहराने होंगे। अगर ऐसा होता है, तो MI टूर्नामेंट में मजबूत दावेदार बन सकती है।