नई दिल्ली : 15 बार के मेजर चैंपियन टाइगर वुड्स ने बताया है कि दर्द और गतिशीलता में कमी के बाद उन्होंने लम्बर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई है। यह सर्जरी न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी के डॉ. शीराज कुरैशी और उनकी टीम द्वारा की गई और सफल रही।

वुड्स ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में कहा, 'पीठ में दर्द और गतिशीलता में कमी के बाद मैंने डॉक्टरों और सर्जनों से जांच करवाने के लिए सलाह ली। स्कैन से पता चला कि मेरी L4/5 डिस्क में कोलैप्स हो गया है, डिस्क के टुकड़े हो गए हैं और स्पाइनल कैनाल क्षतिग्रस्त हो गई है। मैंने कल अपनी डिस्क रिप्लेसमेंट करवाने का फैसला किया और मुझे पहले से ही पता है कि मैंने अपने स्वास्थ्य और पीठ के लिए एक सही फैसला लिया है।'

वुड्स के लिए एक साल से भी कम समय में यह दूसरी पीठ की सर्जरी है जिन्होंने सितंबर 2024 में अपनी पीठ के निचले हिस्से में तंत्रिका दबाव को कम करने के लिए अपनी लम्बर स्पाइन पर माइक्रोडिकंप्रेशन सर्जरी करवाई थी। वह प्रक्रिया भी कुरैशी ने ही की थी, लेकिन फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच स्थित उनके शल्य चिकित्सा केंद्र पर। मार्च में इस अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी के बाएं अकिलीज टेंडन में चोट लग गई थी और उसकी मरम्मत के लिए सफल सर्जरी हुई थी। वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा स्थित हॉस्पिटल फॉर स्पेशल सर्जरी के डॉ. चार्लटन स्टकेन ने टूटे हुए टेंडन की न्यूनतम इनवेसिव अकिलीज टेंडन मरम्मत की।

दिसंबर में 50 वर्ष के होने वाले वुड्स ने 2023 में रॉयल ट्रून में आयोजित द ओपन चैंपियनशिप के बाद से PGA टूर में शुरुआत नहीं की है। उन्होंने अपने बेटे चार्ली के साथ PGA टूर चैंपियंस की 2024 पीएनसी चैंपियनशिप (एक कार्ट में) खेली थी। 2025 की शुरुआत में उन्होंने द जेनेसिस इनविटेशनल में खेलने की योजना बनाई थी जिसकी मेजबानी वह फरवरी में करते हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले अपनी मां के निधन के कारण उन्होंने इसमें भाग नहीं लेने का फैसला किया। हाल ही में घोषित वर्ल्ड चैलेंज के लिए उनका नाम सूची में नहीं था। यह टूर्नामेंट वह 4 से 7 दिसंबर तक बहामास के अल्बानी में आयोजित करते हैं।