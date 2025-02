नागपुर (महाराष्ट्र) : इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से पहले, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को भारत की नई वनडे जर्सी लॉन्च कर दी। बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक मीडिया हैंडल एक्स पर 50 ओवर प्रारूप की नई जर्सी पहने क्रिकेटरों की तस्वीरें पोस्ट कीं। नई जर्सी में पोज देते हुए विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जयसवाल, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती नजर आए। सभी खिलाड़ी नई जर्सी पहनकर उत्साहित दिख रहे थे, जिसमें कंधे के ब्लेड पर तिरंगे का ग्रेडिएंट बना हुआ है।

