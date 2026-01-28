विज्क आन जी , नीदरलैंड ( निकलेश जैन ) शतरंज का विम्बलडन कहे जाने वाले विज्क आन जी क्लासिकल सुपर ग्रांड मास्टर्स टूर्नामेंट के 88वें संस्करण के पहले राउंड में खेले गए सात मुकाबलों में तीन के परिणाम आए जबकि चार बाजियाँ बेनतीजा रही । भारत के नंबर एक खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी नें हमवतन और 2025 के विजेता आर प्रज्ञानंदा को अपनी ओपनिंग की शानदार तैयारी के चलते मात्र 31 चालों में पराजित करते हुए अपने अभियान की शानदार शुरुआत की ।काले मोहरो से खेल रहे प्रज्ञानन्दा क्वींस गेम्बिट एक्सेप्टेड में अर्जुन की तैयारी का सामना नहीं कर पाये और अंत में उनके राजा की कमजोर स्थिति उनके हार का कारण बनी ।

वही भारत के वर्तमान विश्व चैंपियन और लगातार दो बार से टाटा स्टील के उपविजेता डी गुकेश नें काले मोहरो से खेलते हुए वर्तमान विश्व कप विजेता जावोखीर सिंदारोव से ड्रा खेला । यूएसए के नीमन हंस मोके सबसे पहले जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ी रहे उन्होंने मात्र 16 चालों में स्लोवेनिया के व्लादिमीर फ़ेडोसीव को पराजित कर दिया जबकि शीर्ष वरीय जर्मनी के विंसेंट केमर नें मेजबान नीदरलैंड के अनीश गिरी को पराजित किया ।

अन्य मुकाबलों में उज़्बेक्सितान के नोदीरबेक अब्दुसत्तोरोव नें टर्की के यागिज ख़ान से , भारत के अरविंद चितम्बरम नें जर्मनी के मैथियास ब्लूबम से और नीदरलैंड के यान फारेस्ट यॉर्डन नें चेक गणराज्य के थाई दाई वां नुज्ञेन से ड्रा खेला ।