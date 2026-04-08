स्पोर्ट्स डेस्क: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर तमीम इकबाल को एड-हॉक कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल (NSC) ने अमिनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले बोर्ड को भंग करने के बाद यह फैसला लिया।

चुनाव में गड़बड़ी के आरोप के बाद कार्रवाई

यह फैसला पिछले साल हुए BCB चुनाव में अनियमितताओं के आरोपों के बाद लिया गया। खेल मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी, कदाचार और सत्ता के दुरुपयोग के संकेत पाए। रिपोर्ट सामने आने के बाद NSC ने तत्काल प्रभाव से बोर्ड को भंग कर नई अंतरिम कमेटी का गठन कर दिया।

जांच रिपोर्ट ICC को भी सौंपी गई

खेल परिषद के अधिकारियों ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि जांच रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को भी भेज दी गई है। इसके साथ ही 11 सदस्यीय नई अंतरिम समिति की जानकारी भी साझा की गई है। स्पोर्ट्स डायरेक्टर अमिनुल एहसान ने पुष्टि की कि चुनाव प्रक्रिया में कई खामियां पाई गईं, जिसके चलते यह बड़ा फैसला लेना पड़ा।

चुनाव से पहले ही उठे थे सवाल

चुनाव से पहले ही तमीम इकबाल और ढाका के कई क्लब प्रतिनिधियों ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव में बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है। तमीम ने यह भी कहा था कि नामांकन की तारीख दो बार बढ़ाई गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। इसी वजह से उन्होंने 1 अक्टूबर को चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था।

नई कमेटी में बड़े नाम शामिल

37 वर्षीय तमीम इकबाल इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। उनके साथ पूर्व कप्तान मिनहाजुल आबेदीन और पूर्व क्रिकेटर-टिप्पणीकार अतहर अली खान भी इस अंतरिम कमेटी का हिस्सा हैं। इसके अलावा प्रशासनिक और कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े कई अन्य सदस्यों को भी इस टीम में शामिल किया गया है।

BCB में लगातार बढ़ रहा था संकट

बीते कुछ महीनों से BCB में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था। अमिनुल इस्लाम ने दबाव के बावजूद पद छोड़ने से इनकार किया था। वहीं, बांग्लादेश टीम का टी20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन और बोर्ड में राजनीतिक पक्षपात के आरोपों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।

इस्तीफों से बढ़ा संकट

पिछले हफ्ते ही चार निदेशकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जनवरी से अब तक कुल छह अधिकारी पद छोड़ चुके हैं, जिससे बोर्ड में संकट और गहरा गया। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट प्रशासन बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है।