स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड्स का सिलसिला लगातार जारी है और रविवार, 8 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान और स्टार बल्लेबाज़ जोस बटलर ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। नेपाल के खिलाफ भले ही उनकी पारी छोटी रही हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप इतिहास के महान बल्लेबाज़ों की सूची में और ऊंचा स्थान दिला दिया।

नेपाल के खिलाफ छोटी पारी, बड़ा कारनामा

इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करते हुए जोस बटलर ने नेपाल के खिलाफ 17 गेंदों पर 26 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 5 आकर्षक चौके लगाए और टीम को तेज़ शुरुआत दिलाई। हालांकि यह पारी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसके साथ ही बटलर ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अपने 1039 रन पूरे कर लिए, जो उन्हें एक खास रिकॉर्ड लिस्ट में तीसरे स्थान पर ले गए।

टी20 वर्ल्ड कप में बटलर की ऐतिहासिक उपलब्धि

जोस बटलर अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी महेला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम इस टूर्नामेंट में 1016 रन दर्ज थे। बटलर ने यह उपलब्धि 36 मैचों की 35 पारियों में हासिल की है, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं।

अब सिर्फ कोहली और रोहित आगे

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में अब जोस बटलर से आगे केवल दो भारतीय दिग्गज—विराट कोहली और रोहित शर्मा—ही मौजूद हैं। कोहली के नाम 1292 रन जबकि रोहित शर्मा के खाते में 1220 रन दर्ज हैं। खास बात यह है कि दोनों खिलाड़ी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और 2026 का वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, जिससे बटलर के पास भविष्य में इस सूची में शीर्ष पर पहुंचने का सुनहरा मौका है।

टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन (टॉप 5)

विराट कोहली (भारत): 35 मैच, 33 पारियां – 1292 रन

रोहित शर्मा (भारत): 47 मैच, 44 पारियां – 1220 रन

जोस बटलर (इंग्लैंड): 36 मैच, 35 पारियां – 1039 रन

महेला जयवर्धने (श्रीलंका): 31 मैच, 31 पारियां – 1016 रन

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया): 41 मैच, 41 पारियां – 984 रन

इंग्लैंड के लिए टी20I में भी बटलर का दबदबा

जोस बटलर सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं, बल्कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इंग्लैंड के सबसे सफल बल्लेबाज़ हैं। उन्होंने अब तक 148 मैचों की 136 पारियों में 3976 रन बनाए हैं और 4000 रन के आंकड़े से बेहद करीब हैं। टी20I में अब तक यह मुकाम सिर्फ बाबर आज़म, रोहित शर्मा और विराट कोहली ही हासिल कर पाए हैं।