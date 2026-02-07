मुंबई: डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम शनिवार, 7 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ करेगी। यह ग्रुप-ए मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सूर्यकुमार यादव की अगुआई में टीम इंडिया दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने की दहलीज पर है—टी20 वर्ल्ड कप का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनना और टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार मेजबान देश का खिताब जीतना। इस मुकाबले में विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन पर सभी की नजरें रहेंगी।

IND vs USA हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और अमेरिका के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक सिर्फ एक ही मुकाबला खेला गया है। यह मैच 2024 टी20 वर्ल्ड कप में न्यूयॉर्क में हुआ था, जहां भारत ने अमेरिका को आसानी से हराया था। आंकड़ों में फिलहाल भारतीय टीम का दबदबा साफ नजर आता है।

कुल मुकाबले: 1

भारत ने जीते: 1

अमेरिका ने जीते: 0

पिच रिपोर्ट: वानखेड़े में बल्लेबाजों की चांदी

वानखेड़े स्टेडियम की पिच को बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। यहां गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है और छोटी बाउंड्री बड़े स्कोर की उम्मीद जगाती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, रन बनाना आसान हो जाता है। टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है।

मौसम रिपोर्ट: बारिश का कोई खतरा नहीं

मुंबई में मैच के दिन मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है। बारिश की कोई आशंका नहीं है और दर्शकों को पूरे 40 ओवर का रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। तापमान: 26–28 डिग्री सेल्सियस, नमी: मध्यम,बारिश की संभावना: न के बराबर।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल (उपकप्तान), शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

अमेरिका : मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीस गाउस (विकेटकीपर), साई तेजा मुक्कमल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजन, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नॉस्थुश केनजिगे, सौरभ नेत्रवलकर

दोनों टीमों का पूरा स्क्वाड

भारत : सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह

अमेरिका : मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीस गाउस, शिहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, साई तेजा मुक्कमल्ला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नॉस्थुश केनजिगे, शैडली वैन शाल्कवाइक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजन

मैच डिटेल्स और लाइव प्रसारण

तारीख: शनिवार, 7 फरवरी 2026

स्थान: वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई

लाइव स्ट्रीमिंग: JioHotstar (भारत)

लाइव टेलीकास्ट: स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

मैच का संदर्भ और टीम फॉर्म

भारत 2024 टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनकर इस टूर्नामेंट में उतरा है। हालांकि टीम को हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस को लेकर थोड़ी चिंता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की वापसी और अभिषेक शर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाजों की मौजूदगी भारत को प्रबल दावेदार बनाती है। वहीं मोनांक पटेल की कप्तानी में अमेरिका की टीम घरेलू हालात का फायदा उठाकर उलटफेर करने की कोशिश करेगी।