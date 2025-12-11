स्पोर्ट्स डेस्क : इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने गुरुवार को T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट बिक्री के लिए जारी कर दिए हैं जिनकी कीमत पहले फेज में कुछ जगहों के लिए भारत में सिर्फ ₹100 और श्रीलंका में LKR 1000 से शुरू हो रही है। टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में मिलकर आयोजित किया जाएगा।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 आठ जगहों पर खेला जाएगा जिसमें भारत में अहमदाबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता होस्ट करेंगे जबकि श्रीलंका में कोलंबो (दो जगह) और कैंडी को चुना गया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि BCCI और PCB के बीच हुए एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।

भारतीय जगहों में से सिर्फ कोलकाता और अहमदाबाद में टिकट की कीमतें 100 रुपए से शुरू हो रही हैं। चेन्नई में टिकट की कीमतें 300 रुपए से शुरू हैं, जबकि दिल्ली में यह 150 रुपए से शुरू होती हैं। मुंबई में टिकट की कीमतें 250 रुपए से शुरू होती हैं। श्रीलंका में टिकट की कीमतें LKR 1000 से शुरू होती हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रुप स्टेज मैचों और सुपर 8 स्टेज के टिकट पहले फेज में बिक्री के लिए रखे गए हैं।

T20 वर्ल्ड कप 2026 के टिकट कहां से खरीदें?

Bookmyshow T20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकटिंग पार्टनर है जहां से टिकट खरीद सकते हैं।

T20 वर्ल्ड कप 2026 का टिकट कैसे बुक करें?

लॉग इन/रजिस्टर करें

मैच/जगह चुनें

अपना खास मैच चुनें (भारत बनाम USA)

सीटें, कैटेगरी और टिकटों की संख्या चुनें

कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल करके पेमेंट पूरा करें

बुकिंग की डिटेल्स के साथ एक कन्फर्मेशन ईमेल और SMS आपको मिल जाएगा।