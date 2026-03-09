स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए New Zealand national cricket team को 96 रनों से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार, 8 मार्च को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया।

इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत से ही दबाव में दिखाई दी। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर कीवी बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया और न्यूजीलैंड लक्ष्य से काफी दूर रह गई। इस जीत के साथ भारत ने कुल तीसरी बार और लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

ईशान किशन की शानदार पारी

फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने तेज़ और प्रभावशाली पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ईशान की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया और न्यूजीलैंड पर लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी पारी ने टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैच के बाद ईशान का भावुक खुलासा

मैच के बाद ईशान किशन ने एक बेहद भावुक बात साझा की। उन्होंने बताया कि फाइनल से ठीक एक दिन पहले उनकी चचेरी बहन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह उनके लिए बहुत कठिन समय था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने टीम के लिए मैदान पर उतरने का फैसला किया। ईशान ने कहा कि उन्होंने यह पारी अपनी बहन की याद में खेलने की कोशिश की। उन्होंने यह भी कहा कि यह जीत वह अपनी दिवंगत बहन को समर्पित करते हैं।

हार्दिक पंड्या ने बढ़ाया हौसला

इस मुश्किल समय में उनके साथी खिलाड़ी हार्दिक पंड्या ने उन्हें काफी हिम्मत दी। ईशान ने बताया कि उन्होंने हार्दिक से बात की थी और उन्होंने उन्हें टीम के लिए मजबूती से खेलने की सलाह दी। ईशान के अनुसार, हार्दिक ने उनसे कहा कि इस समय टीम को सबसे पहले रखना चाहिए और देश के लिए पूरी ताकत से खेलना चाहिए। इसी सलाह ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया।

महिला दिवस ने जीत को बनाया खास

फाइनल मैच 8 मार्च को खेला गया, जो दुनिया भर में International Women's Day के रूप में मनाया जाता है। ईशान ने कहा कि इस वजह से यह जीत उनके लिए और भी ज्यादा खास बन गई। उन्होंने कहा कि अपनी बहन की याद में और महिला दिवस के मौके पर यह ट्रॉफी जीतना उनके लिए बेहद भावनात्मक पल था।

विराट कोहली से मिली बड़ी सीख

ईशान किशन ने अपने करियर के मुश्किल दौर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने Virat Kohli से एक अहम सीख ली। ईशान के मुताबिक, उन्होंने ज्यादा सोचने के बजाय अपना ध्यान सिर्फ अपने खेल पर केंद्रित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, उनके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं होता। यही सोच उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती रही।

सूर्यकुमार यादव का फोन और आत्मविश्वास

ईशान ने यह भी बताया कि जब टी20 वर्ल्ड कप टीम के चयन का समय था, तब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव का फोन आया था। ईशान ने मजाक में कहा कि जब उनका फोन आया तो उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर हो सकती है। बातचीत के दौरान सूर्या ने उनसे पूछा कि क्या वह वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। इस पर ईशान ने जवाब दिया कि अगर कप्तान भरोसा करें तो वह पूरी कोशिश करेंगे। सूर्या ने उन पर भरोसा जताया और यही भरोसा उनके लिए प्रेरणा बना।

पिछले कुछ साल रहे चुनौतीपूर्ण

ईशान किशन के लिए पिछले दो-तीन साल काफी उतार-चढ़ाव भरे रहे। जब Rahul Dravid टीम के कोच थे, उस समय ईशान टीम से बाहर हो गए थे। दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान बीच सीरीज में ब्रेक लेने के उनके फैसले से चयनकर्ता और टीम प्रबंधन उनसे नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्हें टीम से बाहर रहना पड़ा।

घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी

हालांकि ईशान ने हार नहीं मानी और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर फिर से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। Syed Mushtaq Ali Trophy 2025-26 में झारखंड की कप्तानी करते हुए उन्होंने लगातार रन बनाए और टीम को खिताब भी दिलाया। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें मौका मिला, जहां उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए आखिरी मैच में शतक भी लगाया और टी20 वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह पक्की कर ली।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन का प्रदर्शन शानदार रहा। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 317 रन बनाए और भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने।