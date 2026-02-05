स्पोर्ट्स डेस्क : आगामी टी20 वर्ल्ड कप को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच बांग्लादेश के युवा एवं खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रुख की खुलकर सराहना की है। नजरुल ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का पाकिस्तान का फैसला बांग्लादेश के प्रति एकजुटता दर्शाता है, जिसे टूर्नामेंट से बाहर किए जाने के बाद समर्थन की जरूरत थी। इस बयान ने पूरे मामले को और चर्चा में ला दिया है।

आसिफ नजरुल की प्रतिक्रिया

गुरुवार को आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए पाकिस्तान के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह कदम बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से हटाए जाने के विरोध में उठाया गया है। नजरुल ने पोस्ट में पाकिस्तान का धन्यवाद करते हुए इसे खेल भावना और आपसी समर्थन का उदाहरण बताया।

शहबाज शरीफ के बयान का हवाला

नज़रुल ने इस्लामाबाद में हुई पाकिस्तान कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ की टिप्पणियों का भी ज़िक्र किया। शरीफ़ ने कहा था कि भारत के खिलाफ़ मैच न खेलने का फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लिया गया है। उनके मुताबिक, खेल के मैदान में राजनीति नहीं होनी चाहिए और यह निर्णय सोच-समझकर लिया गया है।

पाकिस्तान का भारत मैच से हटने का फैसला

इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि उसकी राष्ट्रीय टीम 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ़ होने वाला ग्रुप-स्टेज मुकाबला नहीं खेलेगी। यह फैसला सामने आते ही वैश्विक क्रिकेट जगत में हलचल मच गई और ICC की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे।

ICC की कड़ी प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने सख्त रुख अपनाया। ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपसी सहमति के ज़रिए समाधान निकालने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि चुनिंदा मैचों का बहिष्कार वैश्विक प्रतियोगिता की मूल भावना के खिलाफ़ है। ICC ने यह भी कहा कि सभी योग्य टीमों से तय कार्यक्रम के अनुसार समान शर्तों पर खेलने की उम्मीद की जाती है।

दीर्घकालिक प्रभावों की चेतावनी

ICC ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि PCB को इस फैसले के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना चाहिए। परिषद के अनुसार, इस तरह के कदम वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, जिसका पाकिस्तान खुद भी हिस्सा है और जिससे उसे लाभ मिलता रहा है।

बांग्लादेश को क्यों किया गया बाहर?

बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड से बदल दिया गया था। इसकी वजह बांग्लादेश सरकार द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टीम को भारत भेजने से इनकार करना बताया गया। बांग्लादेश ने अनुरोध किया था कि उसके मैच श्रीलंका में आयोजित कराए जाएं, लेकिन ICC ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

