स्पोर्ट्स डेस्क : U19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर सिक्स मुकाबले में भारत ने वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी और विहान मल्होत्रा के संयमित नाबाद शतक की बदौलत जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने इस मुकाबले में जिम्बाब्वे को 204 रन से शिकस्त दी और सुपर सिक्स चरण की शानदार शुरुआत की। टीम इंडिया ने मुकाबले में पूरी तरह दबदबा बनाए रखा।

विहान मल्होत्रा की संयमित और मैच जिताऊ पारी

विहान मल्होत्रा ने धैर्य और परिपक्वता का शानदार प्रदर्शन करते हुए 109 रन नाबाद की पारी खेली। उन्होंने 104 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अंत तक क्रीज़ पर डटे रहकर भारत की पारी को मजबूती दी। उनका बेहतरीन साथ दिया अभिज्ञान कुंडू ने, जिन्होंने टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक जमाते हुए 61 रन बनाए। भारत ने 50 ओवर में 352/8 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

ग्रुप स्टेज की लय सुपर सिक्स में भी बरकरार

भारत ने ग्रुप स्टेज में अमेरिका, बांग्लादेश और न्यूज़ीलैंड को हराया था और उसी लय को सुपर सिक्स में भी जारी रखा। टीम ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 10 ओवर से थोड़ा अधिक समय में 100 रन पूरे कर लिए। सलामी बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी ने तेज़तर्रार 52 रन (30 गेंद) की पारी खेली, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल रहे।

अंत के ओवरों में रन बरसते रहे

मध्य और अंतिम ओवरों में भारत ने रन गति और तेज़ कर दी। आरएस अम्बरीश और खिलान पटेल के उपयोगी योगदान से टीम ने 350 रन का आंकड़ा पार किया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज़ कई बदलावों के बावजूद भारतीय बल्लेबाज़ों को रोकने में नाकाम रहे।

गेंदबाज़ों ने भी दिखाया दम

विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही। आरएस अम्बरीश और हेनिल पटेल ने कसी हुई गेंदबाज़ी करते हुए शुरुआती नौ ओवरों में ही जिम्बाब्वे को 24/3 पर समेट दिया। हालांकि कियान ब्लिगनॉट और लीरॉय चिवाउला ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन बढ़ते रनरेट के दबाव में टीम 28वें ओवर तक ही 100 रन तक पहुंच सकी।

भारत की आसान जीत, ग्रुप में टॉप पर पहुंचा

भारत ने जिम्बाब्वे की पूरी टीम को 37.4 ओवर में 148 रन पर ढेर कर दिया। कप्तान आयुष म्हात्रे ने तीन विकेट चटकाए, जबकि उधव मोहन ने भी अहम सफलताएं हासिल कीं। इस जीत के साथ भारत सुपर सिक्स ग्रुप-2 में 6 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर पहुंच गया।

संक्षिप्त स्कोर

भारत: 352/8 (50 ओवर), वैभव सूर्यवंशी 52, विहान मल्होत्रा 109* , अभिज्ञान कुंडू 61

गेंदबाज़: तातेंडा चिमुगोरो 3/49, पनाशे मजाई 2/86

जिम्बाब्वे: 148 (37.4 ओवर), कियान ब्लिगनॉट 37, लीरॉय चिवाउला 62

गेंदबाज़: आयुष म्हात्रे 3/14, उधव मोहन 3/20, आरएस अम्बरीश 2/19

परिणाम: भारत ने जिम्बाब्वे को 204 रन से हराया।