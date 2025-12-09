Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

पुरी : भारतीय टी20 इंटरनेशनल कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम के दूसरे साथियों और सपोर्ट स्टाफ के साथ साउथ अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के पहले T20I से पूर्व पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर गए और भगवान का आशीर्वाद लिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव, जो अपनी पत्नी देविशा शेट्टी और हेड कोच गंभीर के साथ थे, के अलावा बैटर तिलक वर्मा, फील्डिंग कोच टी. दिलीप, बैटिंग कोच सीतांशु कोटक और सपोर्ट स्टाफ के दूसरे मेंबर भी मंदिर जाने वालों में शामिल थे। 

पुरी डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी रबी शंकर प्रतिहारी ने कहा, 'यह सच में बहुत अच्छा है कि टीम को भगवान का आशीर्वाद मिला। टीम इंडिया जरूर सफल होगी। टीम मैनेजर, कोच, कप्तान और दूसरे खिलाड़ी यहां आशीर्वाद लेते हैं।' टीम के सदस्य और सपोर्ट स्टाफ कड़ी सिक्योरिटी के बीच मंदिर परिसर में दाखिल हुए क्योंकि खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ जमा हो गई थी। 

पुरी SP प्रतीक गीता सिंह ने कहा, 'आज टीम इंडिया के कप्तान, कोच और दूसरे सदस्य आए। हमने अपनी तरफ से उनके लिए सभी जरूरी इंतजाम किए थे। उनके प्लान के आधार पर हमने रास्ते के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट कर दिया था। मंदिर में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी तैनात की गई थी। उनके लिए एक रिंग-राउंड प्रोटेक्शन टीम बनाई गई थी क्योंकि कई फैंस खिलाड़ियों के करीब जाने की कोशिश करते हैं।' 

पहला T20I मंगलवार शाम कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा जो रोमांचक 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20I मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में अपने टाइटल को बचाने के लिए भारत की तैयारियों का आखिरी पड़ाव शुरू करेगी। सूर्यकुमार, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी-अपनी स्टेट टीमों के साथ अच्छा समय बिताने के बाद इस सीरीज में आ रहे हैं। 