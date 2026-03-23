स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, जहां डिफेंडिंग चैंपियन Royal Challengers Bengaluru का मुकाबला Sunrisers Hyderabad से एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कई टीमों के विदेशी खिलाड़ी समय पर उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे टीमों की तैयारियों पर असर पड़ सकता है।

स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस शुरुआती मैच मिस करेंगे

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही साफ कर दिया है कि Mitchell Starc, Josh Hazlewood और Pat Cummins IPL 2026 के शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे। इसका कारण वर्कलोड मैनेजमेंट और चोटें बताई गई हैं। हेजलवुड और कमिंस लंबे समय से चोट से जूझ रहे हैं, जबकि स्टार्क ने जनवरी 2026 के बाद कोई प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया का आगामी टेस्ट शेड्यूल व्यस्त है, इसलिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने खिलाड़ियों को लेकर सावधानी बरत रहा है।

सुनील गावस्कर ने फ्रेंचाइजी को दी सख्ती की सलाह

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज Sunil Gavaskar ने IPL फ्रेंचाइजी मालिकों को सलाह दी है कि जो विदेशी खिलाड़ी बिना ठोस कारण के देर से टूर्नामेंट में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। गावस्कर का मानना है कि कई विदेशी खिलाड़ी फ्रेंचाइजी को हल्के में लेते हैं और देर से आने के कारण टीम की प्लानिंग खराब हो जाती है। उन्होंने कहा कि फ्रेंचाइजी खिलाड़ी और उनके परिवार के लिए कई सुविधाएं देती हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी इसे अपना अधिकार समझ लेते हैं।

टीम की प्लानिंग पर पड़ता है असर

गावस्कर के अनुसार, जब कोई खिलाड़ी बिना पहले बताए देर से जुड़ता है, तो टीम का पूरा प्लान बिगड़ जाता है। टीम जिस संयोजन के साथ खिताब जीतने की योजना बनाती है, वह खिलाड़ी के देर से आने पर बेकार हो जाती है। इसलिए फ्रेंचाइजी को सख्त फैसला लेना चाहिए, तभी यह समस्या खत्म होगी।

चोट की वजह से कुछ खिलाड़ी पूरे सीजन से बाहर

कुछ खिलाड़ी चोट की वजह से IPL 2026 से बाहर रहेंगे। Sam Curran IPL 2026 में Rajasthan Royals के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। वहीं Akash Deep और Harshit Rana भी चोट के कारण Kolkata Knight Riders के लिए नहीं खेल पाएंगे। इसके अलावा Matheesha Pathirana भी चोट से उबर रहे हैं और अपनी टीम से देर से जुड़ सकते हैं।

