खेल डैस्क : भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान पर खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। संजू के नाम पर बीती चार टी20 पारियों में दो शतक और उसके बाद दो डक बनाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। सेंचुरियन टी20 में सैमसन एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जानसन की गेंद पर बोल्ड हो गए। यह ठीक वैसा ही था जैसे दूसरे टी20 में उनका विकेट गिरा था।



टी20 में भारत के लिए सर्वाधिक शून्य

12 - रोहित शर्मा (151)

7 - विराट कोहली (117)

6 - संजू सैमसन (32)*

5 - केएल राहुल (68)

विकेटकीपर रहते हुए भारतीय टीम की ओर से सैमसन 17 मैचों में सर्वाधिक 5 बार डक पर आऊट हुए हैं। इसके बाद ऋषभ पंत (54 पारियों में 4 डक) का नाम है। धोनी, ईशान किशन, केएल राहुल और जितेश शर्मा 1-1 बार ऐसा कर चुके हैं।

पिछली 8 पारियों में संजू सैमसन

0 बनाम श्रीलंका

0 बनाम श्रीलंका

29 बनाम बांग्लादेश

10 बनाम बांग्लादेश

111 बनाम बांग्लादेश

107 बनाम दक्षिण अफ्रीका

0 बनाम दक्षिण अफ्रीका

0 बनाम दक्षिण अफ्रीका

