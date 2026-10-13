डरबन: ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान सिर पर चोट लगी है। तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्किया की शॉर्ट पिच गेंद स्मिथ के हेलमेट पर लगी, जिसके बाद उन्हें कनकशन जांच से गुजरना होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल नीति के तहत उनकी स्थिति पर अगले 24 घंटे तक नजर रखी जाएगी।

नॉर्किया की गेंद हेलमेट पर लगने से चोटिल हुए स्मिथ

37 वर्षीय स्टीव स्मिथ को सोमवार को मैच के चौथे दिन चोट लगी। वह एनरिच नॉर्किया की तेज शॉर्ट पिच गेंद को खेलने की कोशिश कर रहे थे, तभी गेंद उनके हेलमेट से टकरा गई। इसके बाद उनकी फिटनेस को लेकर चिंता बढ़ गई और उन्हें आगे की मेडिकल जांच के लिए भेजने का फैसला किया गया।

दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में फील्डिंग करने नहीं उतरे

हेलमेट पर गेंद लगने के बाद स्मिथ दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में मैदान पर फील्डिंग करने नहीं उतरे। टीम प्रबंधन उनकी चोट की गंभीरता का आकलन कर रहा है। उनकी उपलब्धता को लेकर अंतिम फैसला मेडिकल जांच और स्वास्थ्य में सुधार के आधार पर लिया जाएगा।

‘गेंद काफी तेजी से लगी है’, ब्यू वेबस्टर ने जताई चिंता

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ब्यू वेबस्टर ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने के बाद स्मिथ की चोट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “उम्मीद है कि वह ठीक होंगे। गेंद काफी तेजी से लगी है। हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं।”

अगले 24 घंटे मेडिकल निगरानी में रहेंगे स्मिथ

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की सिर की चोट और कनकशन संबंधी नीति के अनुसार, स्मिथ को अगले 24 घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा। यदि कनकशन की पुष्टि होती है, तो उन्हें मेडिकल अधिकारियों की मंजूरी मिलने तक क्रिकेट से दूर रहना होगा। उनकी वापसी का फैसला स्वास्थ्य संबंधी आकलन के बाद ही किया जाएगा।

2019 एशेज में भी सिर पर लगी थी गेंद

स्टीव स्मिथ को इससे पहले 2019 एशेज सीरीज के दौरान भी सिर पर चोट लगी थी। उस समय इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की गेंद उनके सिर पर लगी थी। अब नॉर्किया की गेंद से लगी चोट के बाद एक बार फिर उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए स्मिथ की फिटनेस अहम

स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाजों में शामिल हैं और टेस्ट क्रिकेट में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में उनकी चोट और कनकशन जांच का परिणाम टीम के लिए अहम होगा। फिलहाल उनकी उपलब्धता को लेकर स्थिति मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।