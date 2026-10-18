नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट सीरीज का आगाज 22 अक्टूबर 2026 से होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इसके बाद वनडे और टेस्ट सीरीज भी होंगी। जानिए टी20, वनडे और टेस्ट मुकाबलों की तारीखें, वेन्यू, भारतीय टीम का स्क्वाड और मैचों का समय।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर, गुरुवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच भी इसी मैदान पर 24 अक्टूबर को होगा। इसके बाद टीमें वेलिंगटन, ऑकलैंड और हैमिल्टन में मुकाबले खेलेंगी।

टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

टी20 सीरीज के सभी पांच मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होंगे।

1st T20I: 22 अक्टूबर 2026

2nd T20I: 24 अक्टूबर 2026

3rd T20I: 27 अक्टूबर 2026

4th T20I: 30 अक्टूबर 2026

5th T20I: 01 नवंबर 2026

4 नवंबर से शुरू होगी वनडे सीरीज

सभी ODI मैच सुबह 7:30 बजे IST (स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे) शुरू होंगे।

1st ODI: 04 नवंबर 2026

2nd ODI: 07 नवंबर 2026

3rd ODI: 10 नवंबर 2026

4th ODI: 13 नवंबर 2026

5th ODI: 15 नवंबर 2026

19 नवंबर से खेली जाएगी टेस्ट सीरीज

सीमित ओवरों के मुकाबलों के बाद दोनों टीमें टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगी। दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में निर्धारित है।

टेस्ट सीरीज शेड्यूल (2 मैच): दोनों टेस्ट मैच सुबह 3:30 बजे IST (स्थानीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे) शुरू होंगे।

1st Test: 19 नवंबर – 23 नवंबर 2026

2nd Test: 27 नवंबर – 01 दिसंबर 2026

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव।