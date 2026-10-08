नई दिल्ली: न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज बीजे वॉटलिंग को राष्ट्रीय टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। वह ल्यूक रोंची की जगह लेंगे, जिनका अनुबंध भारत के न्यूजीलैंड दौरे के साथ खत्म होगा। वॉटलिंग करीब पांच साल बाद न्यूजीलैंड के टीम सेटअप में वापसी करेंगे। वह 2021 में पहली बार आयोजित वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली न्यूजीलैंड टीम के सदस्य रहे थे।

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले जुड़ेंगे वॉटलिंग

वॉटलिंग की नई भूमिका की शुरुआत भारत के खिलाफ नवंबर-दिसंबर में होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान होगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, वह 16 नवंबर को टीम से जुड़ेंगे, यानी भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से ठीक पहले। हालांकि बतौर बल्लेबाजी कोच उनका पहला पूरा असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 दिसंबर से शुरू होने वाली चार टेस्ट मैचों की सीरीज होगी।

टीम में वापसी को लेकर वॉटलिंग उत्साहित

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद वॉटलिंग ने न्यूजीलैंड टीम के साथ दोबारा काम करने को खास मौका बताया। उन्होंने मौजूदा टीम और सपोर्ट स्टाफ की हालिया उपलब्धियों की भी तारीफ की। 'मैं बेहद उत्साहित हूं। इस मौजूदा ग्रुप के साथ टीम में वापस आकर काम करना एक खास अवसर है और मैं इसे हल्के में नहीं लेता। पिछले कुछ वर्षों में इस टीम और सपोर्ट स्टाफ ने जो हासिल किया है, वह शानदार रहा है। मैं एक विश्वस्तरीय टीम में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हूं।'

टेस्ट क्रिकेट में शानदार रहा वॉटलिंग का करियर

वॉटलिंग ने न्यूजीलैंड के लिए 75 टेस्ट, 28 वनडे और 5 T20I खेले। उन्होंने 2009 में टेस्ट और T20I डेब्यू किया था, जबकि वनडे डेब्यू 2010 में किया। हालांकि सफेद गेंद के क्रिकेट में उनका प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए अहम पारियां खेलीं।

WTC 2021 फाइनल था आखिरी प्रतिस्पर्धी मुकाबला

वॉटलिंग ने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट मुकाबला 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के खिलाफ खेला था। साउथैम्पटन में खेले गए इस ऐतिहासिक फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली बार WTC खिताब अपने नाम किया था। अब करीब पांच साल बाद वह उसी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले कोच की भूमिका में वापसी करेंगे।

ल्यूक रोंची का छह साल का कार्यकाल खत्म

वॉटलिंग की नियुक्ति के साथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच ल्यूक रोंची का करीब छह साल का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। रोंची ने 2020 के अंत में बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वह न्यूजीलैंड टीम के फील्डिंग और विकेटकीपिंग कोच भी रह चुके हैं। अब वह फ्रेंचाइजी क्रिकेट में नई भूमिका संभालने जा रहे हैं।

भारत के खिलाफ बड़ी चुनौती

वॉटलिंग ऐसे समय में टीम से जुड़ेंगे जब न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने हैं। भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं। भारत ने 2009 के बाद से न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है और पिछली दो यात्राओं में एक भी टेस्ट जीतने में सफल नहीं रहा। ऐसे में घरेलू परिस्थितियों का फायदा न्यूजीलैंड को मिल सकता है।

2027 विश्व कप में ग्रुप B में है न्यूजीलैंड

2027 वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड को ग्रुप B में दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड के साथ रखा गया है। एक टीम का फैसला क्वालीफायर के जरिए होना बाकी है। ऐसे में वॉटलिंग की भूमिका टीम के बल्लेबाजी संयोजन और बड़े टूर्नामेंट की तैयारी में महत्वपूर्ण हो सकती है।