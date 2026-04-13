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स्पोर्ट्स डेस्क : सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 21वां मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की 91 रन की पारी की बदौलत 3 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना लिए हैं। 

राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर कहा, 'हम पहले गेंदबाजी करेंगे। हमारे लिए यह एक नई पिच है, इस सीजन में पहली बार इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए उम्मीद है कि शुरुआत में पिच थोड़ी धीमी होगी। हमने यहां कई बड़े स्कोर का पीछा करके जीत हासिल की है। 2024 में हम लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गए थे, इसलिए उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमने टीम में दो बदलाव किए हैं। बृजेश बाहर हुए हैं और तुषार देशपांडे टीम में आए हैं। हेट्टी को आराम दिया गया है और प्रिटोरियस अपना डेब्यू कर रहे हैं। यह एक लंबा सफर रहा है। मैं लंबे समय तक (संजू सैमसन) भैया के मार्गदर्शन में रहा, और फिर सांगा ने मेरे खेल को बेहतर बनाने में बहुत मदद की; उन्होंने मुझे सभी फ़ैसलों में शामिल किया और सभी रणनीतिक और तकनीकी बैठकों का हिस्सा बनाया। अब मुझे लगता है कि मैंने खुद ज़िम्मेदारी संभाल ली है। मुझे कई मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े, लेकिन मैं यहां आकर बहुत खुश हूं।' 

हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने टॉस के बाद कहा, 'पिछले मैच के मुकाबले हमारी टीम में दो बदलाव हुए हैं, हेंगे टीम में आए हैं। मुझे लगता है कि मैं यह काम काफी लंबे समय से कर रहा हूं। मैं अंडर-19 इंडिया टीम का लीडर था, मैं अपनी स्टेट टीम के लिए भी यह काम करता रहा हूं, और मुझे लगता है कि इससे आप स्थिति के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं और खेल पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। आप अपनी टीम के लिए और भी ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह कभी भी किसी एक खिलाड़ी के प्रदर्शन के बारे में नहीं होता, बल्कि हमेशा टीम वर्क के बारे में होता है। इसलिए हमने ऐसा किया है, और मुझे लगता है कि हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर इससे फ़र्क पड़ता है, जब आप टीम के कप्तान होते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं। यह काफी परिपक्वता दिखाता है, कि एक खिलाड़ी के तौर पर अब आपमें काफ़ी विकास हुआ है। इसलिए पिछले कुछ सालों में, जब मैं अपनी टीम का लीडर था और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया, तो इससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ। इसी की वजह से मैं दोबारा भारतीय टीम में जगह बना पाया। तो फिर आप और क्या चाह सकते हैं?'

प्लेइंग XI

सनराइजर्स हैदराबाद : अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, ईशान मलिंगा

राजस्थान रॉयल्स : यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जड़ेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे