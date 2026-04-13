स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Sunrisers Hyderabad और Rajasthan Royals के बीच रोमांचक मुकाबला 13 अप्रैल (सोमवार) को हैदराबाद के Rajiv Gandhi International Stadium में खेला जाएगा। जहां एक तरफ SRH जीत की राह पर लौटना चाहेगी, वहीं RR अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी।

टीमों का मौजूदा फॉर्म

SRH का प्रदर्शन अब तक उतार-चढ़ाव भरा रहा है। टीम ने 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत दर्ज की है और पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर है। वहीं RR शानदार फॉर्म में है और अपने चारों मुकाबले जीतकर टॉप पर काबिज है। पिछली भिड़ंत में SRH ने 286 रन बनाकर 44 रन से जीत दर्ज की थी, जो IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं:

SRH की जीत: 12

RR की जीत: 9

हेड-टू-हेड में SRH का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन मौजूदा फॉर्म RR के पक्ष में है।

पिच रिपोर्ट (हैदराबाद)

हैदराबाद की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार मानी जाती है। यहां बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं। पिछले मैच में SRH ने 286/6 का विशाल स्कोर बनाया था, जबकि RR ने 242 रन तक पीछा किया था। हालांकि हालिया मैच में 156 रन भी चेज हो गया, जिससे साफ है कि गेंदबाजों को भी मौके मिल सकते हैं। कुल मिलाकर, फैंस को एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद है।

मौसम अपडेट

हैदराबाद में मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की कोई खास आशंका नहीं है। मैच पूरे 20-20 ओवर का होने की उम्मीद है।

संभावित प्लेइंग 11

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे