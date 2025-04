खेल डैस्क : राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 45 गेंदों में शतक (106*) बनाकर सीजन की धमाकेदार शुरुआत करने वाली ईशान किशन अब बुरी फॉर्म से गुजर रहे हैं। ईशान ने इस सीजन में अपने आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी लगाई थी। उक्त मुकाबला हैदराबाद ने 44 रन से जीता था। इस पारी ने उनकी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद जताई थी लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन शर्मनाक रहा है। वह शतक के बाद छह पारियों में 0, 2, 2, 17, 9*, 2 (कुल 33 रन) का स्कोर ही कर पाए हैं। यानी वह 5 बार वह सिंगल डिजिट में आउट हुए, जिसके कारण प्रशंसकों और ने उनकी जमकर आलोचना की।



बीते दिनों राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शतक के दौरान किशन चोटिल हो गए थे और फील्डिंग के लिए नहीं लौटे थे। इसके कारण उनकी फिटनेस को लेकर संशय बना हुआ रहा। हालांकि वह बाद के मैचों में खेले। किशन वैसे ओपनिंग बल्लेबाज हैं लेकिन हैदराबाद में ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की मजबूत ओपनिंग जोड़ी के कारण किशन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी पड़ रही है। यह उनके लिए नई भूमिका है, क्योंकि मुंबई में वह ज्यादातर ओपनर ही थे। विश्लेषकों का मानना है कि अगर वह मिडिल ऑर्डर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इससे उनकी भारतीय टीम में वापसी हो सकती है।

सोशल मीडिया पर ईशान किशन हुए जमकर ट्रोल

Just like I wait for my ex-girlfriend to come back , I will wait for you to comeback. 🤧😿#IshanKishan | #SRHvsMI pic.twitter.com/RRgglPyotF