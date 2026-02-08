नई दिल्ली : पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टी20 विश्व कप में भारतीय टीम की आक्रामक बल्लेबाजी रणनीति का समर्थन करते हुए रविवार को कहा कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे शीर्ष क्रम के खिलाड़ियों को असमान उछाल वाली पिचों पर भी बल्ले से अपनी आक्रामकता पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। टूर्नामेंट के पहले मैच में अमेरिका के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक खेलते हुए बाद भारत का स्कोर छह विकेट पर 77 रन हो गया था जिसके बाद टीम ने वापसी करते हुए एक प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। गांगुली ने कहा कि यह तरीका आधुनिक टी20 क्रिकेट का एक स्वाभाविक नतीजा है।

गांगुली ने यहां भारत कोरपोरेट प्रीमियर लीग के चौथे सत्र के मौके पर कहा, 'टी20 क्रिकेट यही है। आपको लगातार हिट करते रहना होता है। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और वे लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। ऐसा होगा ही।' उन्होंने कहा, 'कुछ मैच ऐसे होंगे जिनमें वे चूक जाएंगे क्योंकि वे भी इंसान हैं। और जब आप हर समय हिट करते रहेंगे तो आप चूकेंगे ही।' गांगुली ने कहा, 'यह एक बहुत ही मजबूत टीम है। बहुत संतुलित मजबूत टीम है जिसमें गेंदबाजी, बल्लेबाजी, स्पिन गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण सब संतुलित है। जैसे-जैसे विश्व कप आगे बढ़ेगा, वे बेहतर होते जाएंगे क्योंकि एक बार जब आप टूर्नामेंट में खेलने लग जाते हैं तो लय आ जाती है। मैं भारत को प्रबल दावेदार मानता हूं और उन्हें हराना बहुत मुश्किल होगा।'

गांगुली ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की सराहना करते हुए उन्हें एक सिद्ध मैच-विजेता बताया जो किसी भी दिन अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा, 'वह न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत रन बनाकर इस टूर्नामेंट में आए हैं। वह एक चैंपियन टी20 खिलाड़ी हैं। वह जिस तरह से गेंद को मैदान पर अलग-अलग हिस्सों में मारते हैं, वह अविश्वसनीय है।' उन्होंने कहा, 'यह ऐसी टीम है जहां किसी भी दिन कोई भी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा, वे सभी मैच का रुख बदल सकते हैं।'

अमेरिका के खिलाफ भारत तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना उतरा था जो पेट खराब होने के कारण नहीं खेले थे। लेकिन पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान ने कहा कि टीम ने चुनौती का प्रभावी ढंग से जवाब देकर अपनी गहराई दिखाई। जहीर ने कहा, 'बुमराह का नहीं होना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय था जिसके बारे में हर कोई सोच रहा होगा। लेकिन (मोहम्मद) सिराज ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह एक टीम के तौर पर महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम का हिस्सा नहीं था, उसे मौका मिला और उसने शानदार प्रदर्शन किया।'

बुमराह के इस्तेमाल के बारे में पूछे जाने पर कि क्या उन्हें पावरप्ले में तीन ओवर गेंदबाजी करनी चाहिए तो जहीर ने सुझाव दिया कि भारत के लिए पारी के दौरान उनके कार्यभार को प्रबंधित करना बेहतर होगा। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि उन्होंने इसके साथ प्रयोग किया है। बुमराह प्रभाव डालने के मामले में अधिकांश कार्यभार संभाल रहे हैं। आप उन्हें अपनी पसंद के अनुसार किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरे सेटअप को देखना होगा। मुझे लगता है कि वह पारी के आखिरी ओवरों में बेहतर हैं।'

गांगुली ने पाकिस्तान के विश्व कप मैच से पीछे हटने के फैसले पर भी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि हर मैच का महत्व होता है। उन्होंने कहा, 'मैं पाकिस्तान के विश्व कप से पीछे हटने से सच में हैरान हूं। आप विश्व कप जीतने के लिए आते हैं और हर अंक अहम होता है। आप विश्व कप में अंक नहीं गंवा सकते इसलिए मैं थोड़ा हैरान हूं। लेकिन यह उनका फैसला है।' पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की थी कि टीम कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच के लिए मैदान पर नहीं उतरेगी जबकि बाकी टूर्नामेंट खेलना जारी रखेगी।