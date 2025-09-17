स्पोर्ट्स डेस्क: भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने 17 सितंबर को नई चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एलिसा हीली (Alyssa Healy) की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में अपना 12वां वनडे शतक जड़ा। मंधाना सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वालों की सूची में इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) के साथ तीसरे स्थान पर आ गई।

हीली द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के 29वें ओवर की पहली गेंद पर मंधाना ने सिर्फ 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह भारत के लिए वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक है। शीर्ष स्थान भी उन्हीं का है। इसी साल की शुरुआत में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 70 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था। महिला वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वह केवल न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स (Suzy bates) (13) और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग (Meg Lanning) (15) से पीछे हैं।

उन्होंने बतौर ओपनर सर्वाधिक वनडे शतकों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ब्यूमोंट और बेट्स ने भी बतौर ओपनर 12 वनडे शतक लगाए हैं।

मंधाना और रावल ने तोड़े रिकॉर्ड

मंधाना ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और दूसरे ओवर में एश्ले गार्डनर (Ashley Gardner) की गेंद पर छक्का जड़ा। अपनी सलामी जोड़ीदार प्रतीक रावल (Pratik Rawal) के साथ मंधाना ने इतिहास रच दिया क्योंकि वे एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी विकेट के लिए 1,000 से ज्यादा रन की साझेदारी करने वाली पहली जोड़ी बन गई। 12वें ओवर में गार्डनर ने रावल का विकेट लेकर शुरुआती साझेदारी तोड़ी। इस युवा सलामी बल्लेबाज ने 32 गेंदों पर 25 रन बनाए। उन्होंने वनडे में किसी भारतीय सलामी जोड़ी द्वारा सर्वाधिक साझेदारी का रिकॉर्ड भी तोड़ा।

मंधना ने 16वें ओवर में जॉर्जिया वेयरहैम (Georgia Wareham) की गेंद पर 45 गेंदों पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। वेयरहैम के अगले ओवर में उन्हें जीवनदान मिला जब डार्सी ब्राउन ने बाउंड्री के पास उनका कैच छोड़ दिया। हरलीन देओल और कप्तान हरमनप्रीत कौर के विकेटों का उनकी लय पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने 77 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया।

33वें ओवर में मैक्ग्रा ने मंधाना का क्रीज पर अंत किया। गार्डनर ने डीप मिडविकेट पर उनका कैच लपका। इस बाएं हाथ की बल्लेबाज ने 91 गेंदों पर 14 चौकों और चार छक्कों की मदद से 117 रन बनाए।