खेल डैस्क : विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने 67 रन पर 3 विकेट गंवाने के बाद स्मरण रविचंद्रन के शतक से मजबूत वापसी की और विदर्भ के खिलाफ पहले खेलते हुए 348 रन बना लिए। स्मरण रविचंद्रन का यह टूर्नामेंट में दूसरा शतक रहा। उन्होंने इससे पहले पुडुचेरी के खिलाफ भी नाबाद शतक लगाया था। 21 साल के स्मरण ने सेमीफाइनल मुकाबले में भी 94 गेंदों पर 76 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया था। बहरहाल, फाइनल में उन्होंने 92 गेंदों पर 7 चौके और तीन छक्कों की मदद से 101 रन बनाए। स्मरण के अलावा कृष्णन श्रीजीत ने 78 तो अभिनव मनोहर ने 79 रन बनाए।

