खेल डैस्क : मुंबई में अपने कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक के अनावरण पर बचपन के दो दोस्त और पूर्व क्रिकेट सितारे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की मुलाकात चर्चा बटोर ले गई। यह मुलाकात काफी भावनात्मक रही। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे कांबली खड़े होकर तेंदुलकर को ठीक से गले भी नहीं लगा सके। दोनों दोस्त गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। कांबली उन्हें साथ में बैठने को बोलते दिखे। ऐसे में तेंदुलकर ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करने की कोशिश की। उक्त घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

विनोद कांबली हाल के वर्षों में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। 2013 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। पिछले ही महीने उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्हें चलने में संघर्ष करते हुए देखा गया था। बता दें कि कांबली का करियर और निजी जीवन उथल-पुथल भरा रहा है, उनके क्रिकेट करियर में उतार-चढ़ाव आए और उन्हें स्वास्थ्य और व्यक्तिगत मुद्दों से जूझना पड़ा।



रमाकांत आचरेकर के स्मारक का अनावरण

कोच रमाकांत आचरेकर के कारण ही भारतीय क्रिकेट को कई बडे़ सितारे मिले। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली भी आचरेकर सर से ही क्रिकेट सीखकर आगे बढ़े थे। ऐसे में कोच के सम्मान समारोह में वह विशेष तौर पर पहुंचे। इस कार्यक्रम में मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी मौजूद थे।

गुरु हा जीवनाचा मार्गदर्शक असतो, आणि आजचा दिवस त्यांच्या स्मृतींना आदरांजली वाहण्याचा आहे.



