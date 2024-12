स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रैविस हेड के साथ मैदान पर हुए विवाद में मैच फीस में 20 प्रतिशत की कटौती झेलने के बाद मोहम्मद सिराज ने एक और ऐसा काम किया जिसकी चर्चा लंबे समय तक होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे टेस्ट में मैच का अपना विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज ने एक बार फिर दिखाया कि वह बल्लेबाज को परेशान करने के लिए हर तरह की चाल चलने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट पर वायरल हुई एक घटना में सिराज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के पास गए और उनके छोर पर बेल्स बदल दीं।

दूसरे दिन पारी का 33वां ओवर फेंक रहे सिराज ने एक गेंद फेंकने के बाद लाबुशेन के पास जाकर दो बेल्स बदल दीं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को लगा कि भारतीय तेज गेंदबाज उनसे बात करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पता चला कि उनकी कुछ और ही योजना थी। जैसे ही सिराज बेल्स बदलने के बाद गेंदबाजी छोर पर लौटे, लाबुशेन ने फिर से बेल्स बदलने का फैसला किया। भारतीय पेसर के इस कदम ने दर्शकों की ओर से भी खूब प्रतिक्रियाएं बटोरीं।

