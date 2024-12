खेल डैस्क : मुंबई में कोच रमाकांत आचरेकर की जयंती पर उनके स्मारक के अनावरण समारोह में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान कांबली ने एक गाना गाकर सबका ध्यान खींचने की कोशिश की। दोनों क्रिकेटर्स ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक दी थी तो उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना गया था। दोनों ने हैरिस शील्ड मैच में अपने स्कूल शारदाश्रम विद्यामंदिर के लिए खेलते हुए रिकॉर्ड 664 रनों की साझेदारी की थी। इसमें कांबली ने तिहरा शतक जड़ा था। बाद में तेंदुलकर जहां सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते गए तो वहीं, कांबली ऐसा नहीं कर पाए। कांबली आजकल अपने खराब स्वास्थ्य के कारण भी चर्चा में है।

बहरहाल, कांबली की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वह स्टेज पर बैठे पुराना बॉलीवुड गाते सुनाए दे रहे हैं। स्टेज पर सचिन तेंदुलकर के साथ मनसे पार्टी प्रमुख राज ठाकरे भी बैठे हैं। ऐसे में कांबली माइक पकड़कर प्यासा गीत का गीत सिर जो तेरा चकराए, दिल ढूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, गाना। हालांकि खराब स्वास्थ्य के कारण वह इसे ठीक से गा भी नहीं पाए। जब कांबली ने गाना शुरू किया तो पहले तो सचिन बिल्कुल स्तब्ध दिखे लेकिन बाद में उन्होंने अपने पुराने दोस्त के लिए तालियां बजाईं। देखें वीडियो-

