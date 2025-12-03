स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के ऑल-फॉर्मेट कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) की फिटनेस को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट और तीन वनडे से बाहर रहने के बाद अब गिल की T20I सीरीज में वापसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक गिल ने बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अनरिस्ट्रिक्टेड (पूर्ण) बल्लेबाजी सत्र में हिस्सा लिया और पूरे समय किसी तरह की दिक्कत महसूस नहीं की।

गिल को पहले टेस्ट में गर्दन की चोट लगी थी, लेकिन अब उन्होंने ट्रेनिंग में बेहतरीन प्रतिक्रिया दिखाई है। अगले कुछ दिनों में वह ग्राउंड कंडीशनिंग और बैटिंग ड्रिल्स का सिलसिला जारी रखेंगे।

5 दिसंबर को फिटनेस टेस्ट, उसी दिन तय होगा T20I खेलने का फैसला

गिल का अंतिम फिटनेस टेस्ट 5 दिसंबर को होगा। टेस्ट पास करते ही उन्हें CoE की ओर से रिटर्न-टू-प्ले (RTP) क्लियरेंस मिल जाएगी, जिसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज में खेलने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।

भारत ने अभी तक इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान नहीं किया है। पहला T20I मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा।

क्यों अहम है यह T20I सीरीज?

T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में शुभमन गिल के लिए यह सीरीज बेहद महत्वपूर्ण है। एशिया कप 2025 में बतौर ओपनर गिल सिर्फ 127 रन (औसत 21.16) ही बना पाए थे। उनका टॉप स्कोर 47 रहा, हालांकि 151 से अधिक का स्ट्राइक रेट सकारात्मक पहलू था।

अगर गिल फिट नहीं हुए तो?

अगर गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए फिट घोषित नहीं होते, तो संजू सैमसन को ओपनिंग में वापसी का मौका मिल सकता है। सैमसन के बतौर T20I ओपनर आंकड़े बेहद प्रभावशाली हैं: 17 मैच में 522 रन, औसत 32.62, स्ट्राइक रेट 178.76, 3 शतक, 1 अर्धशतक।

इसके अलावा बैकअप के रूप में यशस्वी जायसवाल (723 रन, 23 T20Is) और ऋतुराज गायकवाड़ (500 रन, 17 T20Is) मौजूद हैं। दोनों ही एक-एक T20I शतक लगा चुके हैं।