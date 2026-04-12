स्पोर्ट्स डेस्क : गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने लखनऊ सुपर जाइंट्स (LSG) पर जीत के बाद कहा कि मुझे लगता है कि बीच के ओवरों में गेंदबाजों ने जिस तरह से दबाव बनाए रखा, वह भी जबरदस्त था। गिल ने राशिद खान (0), मोहम्मद सिराज (एक) की गेंदबाजी की तारीफ की लेकिन इस दौरान प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कुछ नहीं कहा जिन्होंने 28 रन देकर 4 विकेट लिए।

गिल ने LSG पर जीत के बाद कहा, 'हां, बिल्कुल। मेरा मतलब है, जिस तरह से हमने पावरप्ले में गेंदबाजी की, वह बहुत शानदार थी। और मुझे लगता है कि बीच के ओवरों में गेंदबाजों ने जिस तरह से दबाव बनाए रखा, वह भी जबरदस्त था। राशिद खान की तारीफ करते हुए गिल ने कहा, 'वह मेरी जिंदगी बहुत आसान बना देते हैं, आप जानते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से राशिद अभी गेंदबाजी कर रहे हैं, वह हमें हर बार मैच में वापस ले आते हैं, जिससे दूसरे गेंदबाज पर दबाव बन जाता है। इसलिए मेरी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। वह विकेट लेते हैं, डॉट बॉल डालते हैं, और उन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है।'

सिराज पर बात करते हुए गिल ने कहा, 'मुझे लगता है कि पहले छह ओवरों में, सबसे मुश्किल काम होता है आसान चीजें करना, क्योंकि कभी-कभी आप मैच में बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए वापस आना और यह समझना जरूरी है कि इस पल में मुझे कौन सी आसान चीजें सही तरीके से करनी हैं। और मुझे लगता है कि इस मैच में उन्होंने यह बहुत अच्छे से किया। उनका पहला ओवर बिल्कुल सटीक था। और फिर तीसरे ओवर में उन्होंने जिस तरह से अपनी लेंथ बनाए रखी और आसान चीजें कीं, उससे हम मैच में वापस आ गए। सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी की, और मुझे लगता है कि KG (कगिसो रबाडा) ने भी, भले ही उनके कुछ रन ज़्यादा गए हों। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी लेंथ बिल्कुल सटीक थी। वह थोड़े बदकिस्मत रहे। कुछ गेंदें बल्ले से लगकर विकेट पर लगीं और कुछ अच्छे शॉट लगे, लेकिन T20 मैच में ऐसा होता रहता है।'

लक्ष्य का पीछा करने के बारे में उन्होंने कहा, 'हां, यह आसान नहीं था। मुझे लगता है कि आखिरी दो या तीन ओवरों में, हमने थोड़े ज्यादा रन दे दिए, खासकर पारी के आखिर में। मुझे लगा कि हमने 10 रन ज्यादा दे दिए जबकि उस समय उनके 6-7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन निश्चित रूप से पारी की शुरुआत में अगर हमें पता होता कि इस विकेट पर 160 रन बनाने हैं तो हम इसे खुशी-खुशी मान लेते। अपनी खुद की फॉर्म के बारे में बात करते हुए गिल ने कहा, 'हां, निश्चित रूप से मैं बहुत खुश हूं। मेरे और जॉस के लिए हम दोनों के लिए लगातार 2 अर्धशतक बने हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम अच्छी लय में दिख रहे हैं।'

गौ हो कि गुजरात ने रविवार को एकाना क्रिकेट स्टेडियम में IPL 2026 के मुकाबले में LSG को 7 विकेट से हराकर एक शानदार ऑल-राउंड प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध कृष्णा (4 विकेट) ने पहले गेंदबाजी करने उतरी LSG को 164/8 के स्कोर पर रोकने में मदद की जिसमें एडन मार्कराम (30) का स्कोर सबसे ज्यादा था। इसके बाद शुभमन गिल (56) व जोस बटलर (60) की संयमित अर्धशतकीय पारियों का अहम योगदान देते हुए टीम को 6 गेंदें रहते जीत दिलाई।