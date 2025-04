खेल डैस्क : आईपीएल 2025 के 39वें मैच में गुजरात टाइटंस (जीटी) के कप्तान शुभमन गिल कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ शतक से चूक गए। गिल ने 55 गेंदों पर 90 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन एक फुल टॉस गेंद पर रिंकु सिंह को कैच थमा बैठे। यह दूसरा मौका था जब गिल आईपीएल में 90 के दशक में आउट हुए। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास में दो या अधिक बार 90 के दशक में आउट होने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। इस सूची में रुतुराज गायकवाड़ (3 बार) पहले नंबर पर हैं।

