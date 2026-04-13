स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में GT और LSG के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की। पहले गेंदबाजों ने लखनऊ को 164 रन पर रोका, फिर कप्तान Shubman Gill और Jos Buttler की शानदार पारियों की बदौलत टीम ने 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इसी मैच में गिल ने बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया।

गिल ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

शुभमन गिल ने इस मुकाबले में अपने IPL करियर के 4000 रन पूरे कर लिए और इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले पांचवें सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। उन्होंने यह मुकाम 118 पारियों में हासिल किया। इस सूची में KL Rahul (105 पारियां) पहले स्थान पर हैं, जबकि Chris Gayle, David Warner और Jos Buttler उनसे आगे हैं। गिल ने Virat Kohli, AB de Villiers और Suresh Raina जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा।

IPL में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज

IPL इतिहास में 4000 रन तक सबसे तेज पहुंचने वाले बल्लेबाजों की सूची में कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं। इस लिस्ट में पारियों (innings) के आधार पर खिलाड़ियों की रैंकिंग इस प्रकार है:

105 पारी – केएल राहुल

112 पारी – क्रिस गेल

114 पारी – डेविड वॉर्नर

116 पारी – जोस बटलर

118 पारी – शुभमन गिल

121 पारी – फाफ डु प्लेसिस

इस सूची में Shubman Gill ने 118 पारियों में 4000 रन पूरे कर पांचवां स्थान हासिल किया है, जो उनके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता है।

गिल और बटलर की शानदार बल्लेबाजी

लक्ष्य का पीछा करते हुए गिल ने 40 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। उन्होंने पहले साई सुदर्शन के साथ 45 रन और फिर बटलर के साथ 84 रन की अहम साझेदारी की। बटलर ने भी 37 गेंदों में 60 रन की धमाकेदार पारी खेली और टीम को जीत की ओर पहुंचाया।

गेंदबाजों ने रखी जीत की नींव

इससे पहले गुजरात के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। Prasidh Krishna ने 4 विकेट लेकर लखनऊ की कमर तोड़ दी। उन्हें Mohammed Siraj और अशोक शर्मा का अच्छा साथ मिला, जिससे LSG की टीम 164 रन तक ही सिमट गई।