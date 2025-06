खेल डैस्क : पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर ने अपने नाम कर लिया है। 2025 के आईपीएल सीजन में अय्यर ने 39 छक्के जड़े, जो पंजाब के किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक सीजन में सबसे ज्यादा है। उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल के 2014 के रिकॉर्ड (36 छक्के) को तोड़ा। इस सूची में तीसरे स्थान पर क्रिस गेल और लियाम लिविंगस्टन हैं, जिन्होंने 2019 और 2022 में 34-34 छक्के लगाए थे। केएल राहुल 2018 में 32 छक्कों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

