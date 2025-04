मुंबई : आईपीएल 2025 के 31वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के रमनदीप सिंह ने एक शानदार कैच लपककर पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर को शून्य पर आउट कर दिया, जिसके बाद कोलकाता के खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया। यह मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां कोलकाता ने पंजाब को महज 111 रनों पर समेट दिया।

मैच के दौरान पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन उनकी शुरुआत अच्छी होने के बावजूद जल्द ही पतन शुरू हो गया। चौथे ओवर में कोलकाता के तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने अय्यर को आउट किया, जिन्होंने सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया। राणा की गेंद पर अय्यर ने डीप में शॉट खेला, लेकिन रमनदीप सिंह ने हवा में छलांग लगाकर एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। यह अय्यर का आईपीएल में 7वां डक था और उनके लिए यह एक निराशाजनक पल था, खासकर क्योंकि वह पहले कोलकाता के कप्तान रह चुके थे और 2024 में टीम को चैंपियन बनाया था।

