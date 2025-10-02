अलमाटी , कज़ाकिस्तान ( निकलेश जैन ) वर्ष 2025 भारतीय शतरंज में महिला शतरंज का स्वर्णिम साल रहा है , दिव्या देशमुख विश्व कप विजेता , कोनेरु हम्पी विश्व कप उपविजेता और आर वैशाली ग्रांड स्विस चैम्पियन नें पहले ही अपने प्रदर्शन से भारतीय महिला शतरंज का दबदबा दुनिया को दिखाया है और अब बालिका वर्ग से भारत के लिए बड़ी खबर आ रही है , लंबे समय के बाद अंडर 10 विश्व शतरंज चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में भारत को स्वर्णिम सफलता मिली है ,श्रवणिका एएस नें 11 राउंड के बाद 9 अंक बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है । इतने ही अंको पर मंगोलिया की नंदिनीगुर चिंजोरीग दूसरे स्थान पर रही क्यूंकी इन दोनों के बीच आठवे राउंड में हुए मुक़ाबले में श्रवणिका नें जीत दर्ज की थी,

ऐसे में बेहतर टाईब्रेक के आधार पर उनका एक राउंड पहले ही विजेता बनना तय हो गया था । बड़ी बात यह रही की श्रवणिका की स्पर्धा में शुरुआत ही हार के साथ हुई थी और उसके बाद उन्होने लगातार नौ मुक़ाबले जीतकर विश्व खिताब अपने नाम किया । तीसरे स्थान पर भारत की कियाना परिहार रही उन्होने 8.5 अंको पर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर कांस्य पदक अपने नाम किया ।

वहीं अंडर 10 बालक वर्ग में भारत के सरबरथों मनी अंतिम समय में स्वर्ण पदक से चूक गए और उन्हे कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा । चीन के शुंजे यौन पहले तो वियतनाम के ले फान दूसरे स्थान पर रहे ।