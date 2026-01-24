स्पोर्ट्स डेस्क : IND vs NZ दूसरे टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज की गई ऐतिहासिक जीत के बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे ने टीम की सफलता का श्रेय दो बल्लेबाजों—ईशान किशन और कप्तान सूर्यकुमार यादव को दिया। रायपुर में खेले गए इस मुकाबले में दोनों की शानदार साझेदारी की बदौलत भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।

रायपुर में ऐतिहासिक रनचेज

209 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 15.2 ओवर में मुकाबला खत्म कर दिया। यह फुल मेंबर देशों के बीच पुरुष T20I में 200+ लक्ष्य का सबसे तेज़ सफल रनचेज रहा। टीम इंडिया ने लक्ष्य को 28 गेंद शेष रहते हासिल किया और पाकिस्तान का 24 गेंदों का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया।

यह भारत का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा सफल T20I रनचेज़ (209 रन) भी रहा—इससे पहले भारत ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 209 रन का पीछा किया था। कुल मिलाकर यह भारत का छठा 200+ रनचेज़ रहा, जबकि इस लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया (7) पहले स्थान पर है।

6/2 से 122 रन की तूफानी साझेदारी

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम 1.1 ओवर में 6/2 के स्कोर पर लड़खड़ा गई थी। इसके बाद ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 48 गेंदों में 122 रन जोड़कर मैच का रुख पूरी तरह पलट दिया।

इस साझेदारी ने न सिर्फ दबाव खत्म किया, बल्कि न्यूजीलैंड को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और भारत के लिए जीत की राह आसान बना दी।

ईशान किशन पर शिवम दुबे का बड़ा बयान

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवम दुबे ने ईशान किशन की जमकर तारीफ करते हुए कहा— 'ईशान किशन सबसे बेहतरीन लेफ्ट हैंडर्स में से एक हैं जिन्हें मैंने देखा है। उन्हें ‘स्मॉल पॉकेट ब्लास्ट’ कहा जाता है। उनकी बल्लेबाजी बेहद मजबूत है और आज उन्होंने फिर साबित कर दिया। हमें ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की साझेदारी को देखकर बहुत मज़ा आया।'

कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर दुबे की प्रतिक्रिया

दुबे ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर भी बड़ा बयान दिया— 'जब सूर्यकुमार यादव फॉर्म में होते हैं, तो पूरी दुनिया जानती है कि वह क्या कर सकते हैं। आज उन्होंने सबको याद दिला दिया कि वह नंबर-1 T20 बल्लेबाज क्यों हैं।'

मैच सार: भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20I

रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड: 208/6, मिचेल सैंटनर – 47 रन, रचिन रवींद्र – 44 रन; भारत: सूर्यकुमार यादव – नाबाद 82 रन, ईशान किशन – 76 रन, यह जीत 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए फुल मेंबर देश द्वारा गेंदों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत भी साबित हुई।